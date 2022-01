Etxebarri reurbaniza la zona comercial de San Antonio gracias a una ayuda europea

El Centro de Innovación de Etxebarri ha conseguido una subvención de 565.957 euros procedente de Fondos Europeos para el proyecto GO!! EtxeMarket y su apuesta por revitalizar el comercio local. Entre otras acciones, la subvención servirá para abordar las obras de reurbanización de los números 1- 13 de la Av. San Antonio, dentro del entorno comercial de Kukullaga y llevar a cabo un proceso de transformación digital del sector en el municipio.

El proyecto que fue presentado con el nombre de GO!! EtxeMarket, "se encuadra dentro de la línea de Impulso a la PYME. Esta línea consta de puesta en marcha de planes y proyectos tecnológicos para mejorar la calidad ambiental, la eficiencia energética y la economía circular, al igual que la optimización de la experiencia de compra del usuario on line y en el establecimiento físico", explican responsables municipales. GO!! EtxeMarket es un proyecto de transformación digital del sector comercial minorista y tiene como objetivo "establecer un escaparate único que impulse la visión general del comercio de Etxebarri. Un comercio personalizado con una oferta atractiva, competitiva y alineado con una estrategia de comunicación y difusión Marca Etxebarri".

Esta propuesta recoge también la reordenación urbana del sistema peatonal de Kukullaga, entre los número 1-13 de la Avenida de San Antonio, "en el entorno del área de máxima influencia comercial, la creación de un espacio libre de referencia para el desarrollo de iniciativas de dinamización social, cultural y comercial, la instalación de una señalética específica en las zonas comerciales, así como un sistema de iluminación sostenible y eficiente convirtiendo Etxebarri en un entorno más inclusivo".

Además, el proyecto está apoyado por un servicio de comunicación, formación, sensibilización y marketing. Se trata de un proyecto cuya inversión ronda en total el millón de euros. Y es que el presupuesto financiable del proyecto asciende a 943.261 euros y la dotación recibida es de 565.957, que corresponde a un 60% del proyecto "GO!! EtxeMarket". El 40% restante lo aportará el Ayuntamiento de Etxebarri.

"Gran parte del presupuesto se va a asignar a la reordenación urbana". El proyecto GO!! EtxeMarket pretende acelerar la puesta en marcha de los objetivos de consolidación del comercio existente, "su transformación digital como impulso de competitividad así como la generación de nuevos modelos de comercio sostenible, y ser el instrumento que dé respuesta a través de sus acciones a los retos ambientales, sociales y económicos del municipio de Etxebarri, deseando mejorar la calidad de vida a su ciudadanía", indican.

La subvención se trata de la concesión de Ayudas para el Apoyo a Mercados, Zonas Urbanas Comerciales, Comercio no Sedentario y Canales de Comercialización. Esta ayuda se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y será financiada íntegramente con los fondos de recuperación Next Generation EU.