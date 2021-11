3.000 packs de bonos para la campaña Bono Etxebarri

La Campaña Bono Etxebarri 2021 da comienzo y según esperan desde el Ayuntamiento de Etxebarri, "aspira a superar el éxito del año pasado" con una oferta de 3.000 packs de bonos. En el marco de las acciones de apoyo al pequeño comercio ya se ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña Bono Etxebarri- Comercios de Etxebarri: Compromiso, calidad y confianza.

Esta campaña pretende incentivar las ventas y reactivar el consumo en el pequeño comercio y restaurantes del municipio durante la temporada navideña. Y es que estos bonos que se ponen a la venta podrán utiizarse hasta el 9 de Enero de 2022. En esta edición se ponen a la venta 3.000 packs de bonos de 20 euros con un coste de 15, con lo que se subvenciona un 25% de la compra. De esta manera se asegura una inversión que recaerá en el pequeño comercio de 60.000 euros, de los que el Ayuntamiento aporta 15.000. La venta de bonos se realizara on line (www.etxebarri.eus). No obstante, todas aquellas personas que no tengan acceso y disponibilidad de medios electrónicos podrán adquirir sus bonos en el CIME y la casa de cultura, llamando antes al 94 449 68 71.