La Diputación de Bizkaia "sigue tocando puertas" para sufragar el metro a Galdakao

La Diputación de Bizkaia sigue "tocando todas las puertas" para sufragar las obras que permitirán prolongar el metro hasta Galdakao y el hospital de Usansolo. El diputado general, Unai Rementeria, ha advertido de las "enormes dificultades" que supone abordar una inversión de 350 millones de euros.

Rementeria ya había advertido de que la línea 5 del suburbano era "inviable a corto plazo" sin fondos europeos. El objetivo del Gobierno vasco y la Diputación es lograr que Europa aportara el 70% de la inversión que requieren las obras, financiando al 50% el montante restante entre ambas instituciones.

Pese a mostrarse "optimista" respecto a la infraestructura, el diputado general ha querido volver a poner sobre la mesa las "enormes dificultades" para poner en marcha la conexión con Galdakao y el hospital de Usansolo, "sobre todo por la enorme inversión que requiere, 350 millones de euros".

Sin embargo, ha insistido en que "no bajamos los brazos. Eso nunca. Seguimos tocando todas las puertas, seguimos hablando con todos los agentes con capacidad. Esta Diputación sigue trabajando para llevar el metro a Galdakao y al hospital de Usansolo. Con la información que manejo hoy no descarta que pueda ser realidad. ¿Seguro? No. ¿Imposible? A día de hoy, tampoco", ha querido dejar claro.

PLENO DE POLÍTICA GENERAL: