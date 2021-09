La artista Lian pinta en un mural en Galdakao la unión entre diferentes

Una mujer joven tranquila, descansando. Su bello rostro se vislumbra, en tamaño grande, entre dos edificios. Por el perfil de uno de los inmuebles, desde 20 metros de altura, desciende su largo pelo de colores, trenzado por robustas manos de personas diferentes, tanto suaves como arrugadas. Es la imagen que, desde la semana pasada, reviste la fachada trasera del portal 61 de la calle Juan Bautista Uriarte del municipio de Galdakao, la que da al parking rotatorio junto al ayuntamiento.

El mural, obra de la artista Lian, pretende reflejar la fuerza de la unión entre diferentes, la riqueza de la colaboración y el vivo color que resulta del cuidado mutuo. "Si coges un pelo, solo uno, será frágil y se puede romper. Pero si juntas muchos pelos en una trenza, esta será muy fuerte y resistirá. Eso es lo que significa este mural", ha explicado su autora que, sobre todo, hace hincapié en las diferentes manos que trenzan el pelo. "Se unen para hacer algo fuerte, y esta fuerza da color y, por lo tanto, vida al rostro de la persona que aparece en la pared de la izquierda. Esto es lo que quiero expresar: si nos unimos somos fuertes, y damos vida a la gente, al pueblo, a través del color".

La mujer representada descansa sobre dos paredes de 4,30 x 20 metros y 8 x 7 metros de tamaño, una amplia superficie complicada de utilizar como lienzo, pero el resultado destaca por su alta calidad. De hecho, la satisfacción de la artista es plena y asegura que es una creación acorde con la forma de ser de las y los galdakoztarras: "Me han cuidado muy bien aquí. Cada vez que bajaba de la grúa me ofrecían algo, café, té, agua... Por eso creo que el mural está muy relacionado con Galdakao". Y en cuanto a la respuesta de los vecinos, declara con satisfacción que "es magnífico ver las caras de la gente que mira el mural y continuamente se me acercan personas para decirme que es muy bonito, que es una pasada".