Etxebarri hará "frente a la crisis" con su remanente

"Sobrellevar la crisis económica" provocada por el covid-19 y dar respuesta a "algunas actuaciones necesarias para nuestro municipio". El alcalde de Etxebarri, Loren Oliva, pone en valor la capacidad que tendrá este año el Ayuntamiento tras haber cerrado el ejercicio de 2020 con un remanente de más de 4,5 millones de euros. Y es que "a pesar de la crisis económica provocada por el covid, 2020 se cerró en positivo y con un importante remanente", ha explicado. Así, el ejercicio contable 2020 se cerró con un superávit de 178.000 euros y un remanente de tesorería, descontados los compromisos, de 3.579.866.

El equipo de gobierno está preparando una batería de actuaciones para debatirlas en el próximo pleno y poder abordar nuevos proyectos que "mejoren la calidad de vida de los y las etxebarritarras". En este sentido, cabe destacar que el remanente de tesorería para gastos generales una vez realizado el ajuste es de 4.587.675 euros. Pero parte de ese remanente está comprometido en varios proyectos que se iniciaron en 2020 y se continuarán ahora.

Entre otros, "las obras de mejora de la accesibilidad de la calle Navarra, se ha incluido la mejora de la accesibilidad en Santa Ana, inversiones en señalización, mejora de zonas y juegos infantiles, el pago de la anualidad de la elaboración del PGOU, inversiones de mejora en el Cementerio Municipal y los planes de empleo que siguen en marcha". En total 1.007.808 que se incorporan al presupuesto 2021 y que se deben descontar del remanente.

Pero por otra parte, el remanente que queda también se destinará, en parte, para poder llevar a cabo otras actuaciones. Oliva destaca "la prudencia y la gestión responsable de estos años", que ahora "nos permite que contemos con ese importante ahorro de más de 3 millones de euros". Este ahorro viene determinado por cómo se ha desarrollado el 2020, también a nivel municipal.

Así, "debido a la pandemia se han producido ahorros importantes en gastos relacionados con actividades culturales y deportivas, fiestas y, sobre todo, en inversiones que no se han realizado". Sin embargo, ha habido que hacer frente a gastos extraordinarios que no estaban contemplados en el presupuesto, como "el aumento de gasto en ayudas sociales, ayudas a comerciantes y hostelería, ayudas a autónomos/as, aumento de gasto en materiales de protección y limpieza, etc.", indica.

También en 2020 se utilizó parte del remanente municipal. El presupuesto inicial de gastos e ingresos fue de 12.374.481 euros. No obstante, "las distintas modificaciones presupuestarias realizadas a lo largo del año con cargo al remanente del año anterior aumentaron el presupuesto hasta los 15.246.297", concreta. Por otra parte, aunque se haya cerrado el ejercicio con superávit, Oliva recuerda que "no debemos olvidar que el presupuesto de 2019 se cerró con un superávit de 1.126.199 euros".