Basauri acordará con los vecinos una solución para el ascensor de Karmelo Torre

El Ayuntamiento de Basauri acordará con los vecinos una solución técnica para el ascensor de Karmelo Torre. El equipo de gobierno se ha comprometido a crear una partida con el remanente para la redacción del proyecto. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Basauri (EAJ-PNV y PSE-EE) ya ha aprobado un documento en el que manifiesta su "compromiso para trabajar en los próximos meses con los vecinos del entorno de afección del futuro ascensor de Karmelo Torre, así como con la Asociación de Vecinos de Kareaga, a fin de consensuar una solución viable desde el punto de vista técnico y vecinal" y, una vez superada esta fase, "poder crear una partida presupuestaria para la redacción del proyecto constructivo del elevador", tal y como se recoge en dicho texto.

Los responsables municipales recuerdan que el diseño del presupuesto municipal para 2021 ha estado "absolutamente condicionado por una situación de crisis que ha trastocado muchos de los planes que se tenían para el año que entra". Según argumentan, los ingresos en los que se soporta el proyecto de presupuesto "nos han obligado a ser muy rigurosos con las partidas de inversiones. No podemos ser ajenos a que la situación que tenemos delante es todavía complicada y existen aún muchas incógnitas en lo referente a la situación económica, que de momento es de incertidumbre".

En este sentido, el presupuesto de 2021 se ha centrado sobre todo en intentar "que nadie se quede atrás, blindando los servicios que presta el Ayuntamiento, la protección de los que peor lo están pasando y garantizando su sostenibilidad económica". Debido a esto, hay partidas presupuestarias "que no hemos podido incluir, lo que no supone, de ninguna manera, que hayamos renunciado a llevar a cabo inversiones y obras que mejorarían el día a día de nuestras vecinas y vecinos y que consideramos necesarias" han asegurado.

El objetivo es que se instale un ascensor en Karmelo Torre, y se trabajará para ello. Pero en este caso, "aparte de los condicionantes económicos, existen otros factores que es necesario abordar de forma previa a la ejecución de la redacción del proyecto constructivo". Cabe recordar que, en el estudio de viabilidad de alternativas constructivas para este ascensor que realizó el Ayuntamiento de Basauri, "la opción técnicamente más factible se sitúa en un entorno de viviendas cuyos terrenos son privados, por lo que el Ayuntamiento de Basauri debería gestionar su cesión con los vecinos", han explican.

Por este motivo, el equipo de gobierno quiere empezar a avanzar con los vecinos afectados y la Asociación de Vecinos de Kareaga "con la mayor celeridad posible, en los próximos meses. Y una vez salvada esta primera cuestión relativa a la propiedad del suelo, se despejaría ya el camino para poder crear una partida presupuestaria para la redacción del proyecto constructivo del elevador".

El caso del proyecto de construcción del ascensor entre las calles Foruak y Kareaga "es diferente, ya que la disposición del suelo para que el Ayuntamiento de Basauri pueda actuar ha permitido que el equipo de gobierno haya incluido una partida de 35.000 euros en el presupuesto de 2021 para la redacción del proyecto constructivo".

La orografía de Basauri, construido en plena ladera del monte Malmasin, hacen que este tipo de instalaciones de ayuda a la movilidad de las personas sean muy bien recibidas por la ciudadanía. El municipio lleva décadas lidiando una batalla contra las cuestas, que empiezan en Urbi, el barrio más cercano al río, en la parte más baja, hasta Basozelai y El Kalero, barrio donde precisamente se ubicaría este nuevo ascensor. El primer elemento mecánico de mejora de la accesibilidad fueron las rampas que conectan el ayuntamiento con la parte alta de Basozelai. Después llegaron los ascensores. El primero en ver la luz fue el de Urbi, solicitado por los vecinos para salvar la cuesta que les lleva a sus casas en la plaza construida sobre unos garajes.

