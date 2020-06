Etxebarri activa la gestión del uso de mesas en la zona de La Presa

Etxebarri – Como suele hacer ante la llegada del verano, el Ayuntamiento de Etxebarri activa a partir de mañana el servicio de gestión del uso de mesas en la zona recreativa de La Presa, hasta el próximo 31 de octubre. Se hace sobre todo por la gran afluencia de personas que se acercan a disfrutar de este espacio verde en el que hay bancos, asadores y un bar. Este servicio se hará los fines de semana y en días festivos, y cabe destacar que, en la franja horaria de 8.30 a 9.30 horas, las y los etxebarritarras tendrán prioridad para hacer la reserva de las mesas. Tal y como explican desde el Consistorio, "se asignarán mesas por orden de llegada a la instalación y a elección del responsable de grupo".

Esa persona deberá depositar una fianza de 20 euros, que se le devolverá "cuando el grupo abandone la instalación y se haya dejado la zona en correcto estado de limpieza". En estos momentos, la zona está abierta pero hay varias restricciones. En este sentido, hay un uso restringido de los asadores, puesto que no todos están abiertos y no se pueden usar las fuentes ni fregaderos. Además, se debe respetar la distancia social y no superar el máximo de personas recomendado por grupos. El Consistorio pide asimismo que se extremen las medidas de higiene y que "si se tienen síntomas no se acceda al área recreativa".

'Skate park' Por otra parte, esta semana se ha abierto al uso de la ciudadanía la zona del skate park y el pump truck del parque Bekosolo. Desde el Ayuntamiento también piden que se tomen algunas medidas ante el uso de estos dos espacios deportivos al aire libre, como utilizar mascarillas, excepto cuando se realice la actividad deportiva, mantener la distancia social o respetar las distintas recomendaciones higiénicosanitarias.