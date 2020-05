Etxebarri decide no cancelar sus días grandes

Etxebarri – Tras darle muchas vueltas y ver cuáles eran las opciones reales de poder celebrar las fiestas, la Comisión de Fiestas de Etxebarri decidió no celebrarlas este año. La decisión ha sido "triste pero realista", y llega motivada sobre todo por querer "disfrutar de las fiestas en su formato habitual, y vemos que eso de momento no va a ser posible libremente y sin restricciones", indican desde la organización de las jornadas festivas.

Las fiestas de Etxebarri se celebran en julio, y desde la Comisión han tenido que optar por suspenderlas o aplazarlas, pero se ha decidido no celebrarlas este año. No obstante, aseguran que "la Comisión seguirá trabajando y esforzándose para ofrecer algo especial, cuando se pueda y como se pueda", porque ese es "nuestro compromiso ante el conjunto de etxebarritarras", comentan.

Destacan que es complicado tomar una decisión con tanta gente detrás, habiendo mucha ilusión y trabajo, pero "llevábamos desde octubre reuniéndonos con la intención de superarnos este año y la decisión que hemos tomado ha sido la de suspenderlas, aunque sea un varapalo". No obstante, animan a todos los etxebarritarras a no perder la ilusión en estos momentos en los que es necesarias muchas colaboración y seriedad. Pero como las fiestas volverán a celebrarse en un futuro, con más ganas que nunca, piden que "sigáis con ilusión, que no se apague".

Animan a continuar dándole vueltas y trabajando si alguien "estaba pensando en formar una nueva cuadrilla, en hacerse un traje nuevo o en renovar los suyos e ir bien elegantes" y, como no, a "compartir ideas para seguir mejorando las fiestas" con la propia Comisión de Fiestas, que seguirá trabajando para que el año que viene los etxebarritarras vuelvan a disfrutar de sus fiestas estivales y patronales.