La Semana Santa de Arkotxa, en el aire

Zaratamo – Los últimos acontecimientos en torno al coronavirus han caído como un mazazo en Arkotxa. Y es que tras haber decidido que el año pasado no iban a celebrar la Semana Santa por distintos motivos, y haberla recuperado con más ilusión que nunca para este año, la Pasión Viviente de Arkotxa, una de las más importantes y reconocidas, está en el aire.

"Por ahora hemos suspendido todos los ensayos hasta nuevo aviso". Todavía no han tomado la decisión. "Estamos un poco a la espera porque queda alrededor de un mes pero creemos que no se va a poder celebrar". Esta semana "valoraremos la suspensión, pero tal y cómo van las cosas no creemos que se celebre". El presidente de la asociación Gaztek-ab i–se encarga de la organización de la Pasión Viviente–, Josean Chica, valora de esta manera la posible suspensión de la Semana Santa que organiza el citado grupo.

Sería "lógico" que tuviera que suspenderse, pero lo harán con mucha pena después de un intenso año preparando la vuelta de la Pasión Viviente a las calles de Arkotxa. Tal y como explicaron en diciembre del año pasado, Arkotxa iba a volver a contar este año con esta iniciativa cultural y religiosa que sin contar el parón de este 2019, lleva celebrándose más de cincuenta años de la mano de Gaztek-abi.

"Estamos muy ilusionados y la gente ha recuperado ese espíritu que había hace años y que parecía haberse perdido", comentaba entonces su presidente. Cabe destacar que se trata de una celebración que se prepara con mucho mimo durante meses y que implica mucho trabajo colectivo.

En este sentido, es necesaria la colaboración de muchas personas y en las representaciones de Semana Santa participan más de cien personas. En Arkotxa lleva celebrándose desde hace más de 50 años y es una de las más reconocidas a nivel de Bizkaia, junto con la de Balmaseda y Durango.

Precisamente por lo que representa para este núcleo urbano perteneciente a Zaratamo, y por todas las personas que se implican en su organización y celebración, el dejarla de lado ahora es una mala noticia, pero la salud es lo que van a priorizar y actuarán en base a las recomendaciones.

La Semana Santa tiene lugar este año en abril. Los días 9 y 10, jueves y viernes se tendrían que celebrar los dos actos que desde Gaztek-abi organizan en torno a la Pasión Viviente de Arkotxa. Concretamente la Semana Santa que celebran en este barrio cuenta con dos actos principales: la representación de la Última Cena el Jueves Santo y la del Vía Crucis viviente al día siguiente. Cabe resaltar que son fechas muy señaladas y sobre todo el Vía Crucis, es uno de los actos más importantes que tienen lugar en el municipio, dado que además atrae a muchas personas del resto de Bizkaia. A la espera pues, de una decisión que hagan oficial, todo parece indicar que Arkotxa tendrá que esperar hasta el 2021 para volver a contar con una de sus citas más célebres.