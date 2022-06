La Nagusien Etxea de Romo tendrá un local reservado en los bajos del nuevo equipamiento

El centro intergeneracional de Getxo reservará un espacio en sus bajos para la asociación Ibar Nagusien Etxea de Romo, cuyo edificio es necesario derribar para construir el nuevo equipamiento. El diputado foral de Acción Social, Sergio Murillo, ha recordado a las plataformas que se oponen al derribo que el bloque actual "no está protegido".

Preguntado por el rechazo que ha generado el derribo, Murillo ha puntualizado que los actuales edificios "no tienen ninguna protección, ni de la Diputación ni del Gobierno, si no hubiéramos tenido que atenderlo". Además, ha reconocido ser "consciente" del uso del edificio que actualmente ocupa la parcela, pero "tiene soluciones, tiene alternativas. Son conocidas por las partes afectadas y tenemos que atender las necesidades a las que responde el nuevo equipamiento, de jóvenes y de personas mayores en situación de dependencia. No les podemos dar otra respuesta".

Por su parte, la alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, ha explicado que se ha reservado un espacio de 286 metros cuadrados en los bajos el centro intergeneracional para que sean utilizados "en exclusiva" por la asociación Ibar Nagusien Etxea, cuya sede se encuentra en el edificio que es necesario derribar.

"Llevamos mucho tiempo trabajando conjuntamente con ellos, explorando diversas alternativas, ofreciendo diferentes espacios para que Ibar Nagusien Etxea pudiese desarrollar sus actividades de manera adecuada. Y se sigue trabajando con ellos", ha señalado. Agirre ha añadido que ahora serán los miembros de la asociación los que decidirán el diseño y el uso que quieran darle al espacio "específico" para ellos.

Además, ha advertido de que "difícilmente podemos negar la necesidad que tienen las personas mayores de Getxo que, cuando llegan a una etapa de su vida, se ven desplazadas a otros municipios, que es lo que menos les conviene. Se trata de que puedan seguir residiendo aquí y que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida sin desplazarse a otro lugar".