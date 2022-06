La sostenibilidad y el desperdicio cero 'alimentan' los galardones 50 Next

Potabilizar agua con cáscaras de frutas y verduras, teñir ropa con residuos de comida o prolongar la vida de los alimentos en envases con luz ultravioleta son algunos de los proyectos reconocidos en la 50 Next Class of 2022, presentados hoy en Bilbao. La lista de estos jóvenes talentos incluye a personas de 30 territorios de todos los continentes vinculadas con la gastronomía desde la cocina, la producción, la tecnología, la educación o la ciencia.

La segunda edición de los 50 Next, que posiciona a personas que aporten un cambio significativo para la sociedad a través de la gastronomía, reconoce a personas como la hispano-marroquí Zineb Hattab, quien se propuso "luchar contra el entorno dominado por los hombres, el horario de trabajo agotador y mejorar el medio ambiente", lo que ha plasmado en su restaurante Kle (Zúrich).

El listado incluye además al vizcaino Eneko Axpe, quien trabajó para la NASA y está centrado actualmente en el diseño de alimentos alternativos a la carne; Javier Rivero, de Ama Taberna (Tolosa), por "mostrar los tesoros de la región y el trabajo de sus agricultores y pescadores", y Pol Contreras por crear el "quinto chocolate" a base de mucílago de cacao, además de elaborar cerveza negra y vino con cáscara de cacao.

Nidiya Kusmaya se ha ganado su puesto gracias a su proyecto para convertir en tintes textiles verduras dañadas y peladuras de frutas que no se aprovechan en las cocinas. Contra el desperdicio alimentario trabaja Asrar Damdam, quien ha diseñado unos envases que prolongan la vida útil de los alimentos frescos, destruyendo las bacterias nocivas con luz ultravioleta, una línea de trabajo en la que abunda Chloé Charles para crear platos con cero residuos y un mínimo impacto ambiental, basados principalmente en vegetales, estrategia que plasmará en la aplicación Reductio.

Varios de los jóvenes distinguidos en este evento. Foto: Pablo Viñas

Esta tendencia cuenta con otro aliado, Travin Singh, quien elabora cervezas con pan sobrante, café y té, además de bebidas no alcohólicas con cáscaras, semillas y otros residuos de frutas. El más joven de la lista es Mustapha Diyaol-Haqq, de 22 años, creador de una aplicación que ayuda a los agricultores de África occidental a escanear sus cultivos y detectar plagas para protegerlos y evitar el uso indebido de pesticidas.

El director de Contenidos de 50 Best, William Drew, calificó la 50 Next como "una plataforma para aquellos que luchan por un futuro más brillante para la gastronomía". Por su parte, Unai Rementeria, diputado general de Bizkaia, expresó 50 Next "es un evento inspirador y necesario en un momento en el que la gastronomía y toda la cadena de valor de la industria alimentaria se enfrenta a su propia revolución".

Algunos de los distinguidos en esta edición. Foto: Pablo Viñas

William Drew, director de Contenidos de 50 Best, ha expresado que "estamos encantados de anunciar la 50 Next Class of 2022 en una ceremonia en vivo, donde podemos celebrar juntos la próxima generación de líderes gastronómicos y reconocer sus increíbles logros. Con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, el Gobierno vasco y el Basque Culinary Center, podemos reunir a este grupo de jóvenes verdaderamente diverso y centrarnos en alimentar el talento y crear una plataforma para aquellos que luchan por un futuro más brillante para la gastronomía. No tenemos ninguna duda de que tanto la Class of 2021 como la Class of 2022 continuarán haciendo un enorme trabajo en sus diversos campos y esperamos seguir sus proyectos durante muchos años."