Cinco periodistas internacionales se adentran en el mercado La Ribera para experimentar la gastronomía bilbaina

La lista de los 50 next, que tendrá su evento presencial en el Museo Guggenheim de Bilbao el próximo viernes, no solo trae a los jóvenes prodigios de la gastronomía, el comercio y la hostelería, sino también a varios periodistas gastronómicos que han llegado al territorio histórico para probar sus platos más tradicionales y conocer los espacios que hacen de la villa una de las capitales gastronómicas más importantes.

Estos foodies de profesión han llegado en sus bicicletas hasta el Mercado La Ribera para experimentar clásicos vizcainos de la mano del chef Mikel Escudero. Asistieron a una pequeña clase de cocina en donde realizaron versiones originales de pintxos con ingredientes estrella de la cocina vasca, entre ellos gildas, queso idiazabal e incluso, bacalao al pil pil. Los guías del grupo no decepcionaron en la bebida tampoco, ya que acompañaron la experiencia con un par de copas de txakolí.



Una clase de cocina en La Ribera



Entre risas, vino y mordidas a sus nuevas creaciones, la periodista alemana Jessica Jungbauer ha expresado su gran gusto por esta experiencia. "Es mi primera vez en Bilbao y en Euskadi en general y estoy muy emocionada de estar aquí" - ha señalado - "le he dicho a mis amigos que no sabía qué esperar pero los recorridos fueron muy buenos, la comida del mar es increíble y sin duda planeo volver".

Sin embargo, para los periodistas internacionales Mattias Kroon y Paul Giblin no fue la primera vez en las callejuelas del Casco Viejo, de hecho ambos habían recorrido Bilbao anteriormente y tenían un cariño particular hacia la gastronomía vasca. "Yo he vivido en Bilbao porque mi esposa es de aquí, vuelvo de vez en cuando a ver al Athletic", ha comentado Paul. Y a pesar de no haber vivido aquí, su compañero de mesa en la cocina también conocía Bizkaia. "He venido antes por eventos gastronómicos y me encanta Bizkaia, hay mucha variedad en sus sabores y una mezcla particular", ha explicado Mattias. Para él, Bilbao es una parada gastronómica que no puede faltar.

La periodista polaca Minta Malgosia ha destacado lo importante que son estos recorridos culinarios, porque la cocina no solo es acerca de la comida sino también sobre la gente que la hace y la cultura que los rodea. Minta ha dicho que para ella, cuando viaja saber "sobre el ambiente de la ciudad y el ritmo en el que se mueve" es importante y siempre es bueno "conocer las bases" de la gastronomía actual.

Momentos antes de que el chef comenzara con la preparación del bacalao, la periodista española Yaiza Saiz Antón ha aclarado que aunque para ella los platillos de la gastronomía de Bilbao ya eran conocidos, esta experiencia ha sido distinta y que le ha llevado a probar "pintxos que no sabía que existían" y "mucho menos hacerlos". "Todo lo que hemos visto y conocido es muy interesante para promover la buena comida de Euskadi", ha concluido.

Cada una de las actividades de este tour para los periodistas están destinadas al conocimiento y promoción de una gastronomía rica en sus ingredientes y con una mezcla de pasado y presente en cada uno de sus platos. La presentación de los 50 Next es el evento que reunirá a múltiples de los amantes más grandes del mundo culinario en una ciudad que tiene a la comida en su ADN.