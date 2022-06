El cubrimiento de La Avanzada en Leioa incorpora nuevas mejoras

El departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia ha incorporado mejoras al proyecto provisional de cubrimiento de La Avanzada a su paso por Leioa, tras analizar más de 60 alegaciones presentadas durante el trámite de información pública y audiencia. Por una parte se realizarán mejoras de protección frente al impacto acústico y, por otra, se desarrollarán mejoras en la integración urbana.

Presentación del proyecto inicial del soterramiento de La Avanzada. Fotos: Diputación Foral de Bizkaia



En lo que a la contaminación acústica respecta, se está procediendo a rediseñar las medidas de mitigación de ruido que sean técnicamente viables, de modo que se logre una mejora sustancial de la afección sobre la población en general y sobre las personas usuarias del conjunto de la escuela Txomin Aresti, el euskaltegi y el conservatorio de Leioa en particular. Para ello, con el objeto de mejorar la protección frente al impacto acústico de este tipo de elementos se está desarrollando un nuevo modelo para todas las pantallas acústicas laterales, proyectadas inicialmente con 3 metros de altura, aumentando la misma a 5 metros e incorporando además en coronación un voladizo, de manera que se consiga el mejor efecto protector de estos elementos.

Además, y particularizando para la boca Getxo, se prevé eliminar la pantalla acústica vegetal existente actualmente y sustituirla por la misma tipología indicada.

En cuanto a las mejoras de integración urbana, se trabajará en la integración urbanística de las cubiertas no transitables de las bocas del túnel en el conjunto urbano de Leioa. Para ello, los cuartos técnicos de la boca de Getxo y de Bilbao se trasladarán. El cuarto técnico ubicado en la boca de Getxo se colocará semienterrado en zona ajardinada junto a los concesionarios de vehículos, mientras que el correspondiente a la boca de Bilbao estará semienterrado en zona ajardinada próxima a Iturribide Etxetaldea.

Las cubiertas



Así mismo, para mejorar la integración ambiental de la cubierta no transitable en ambas bocas del túnel, se está desarrollando a nivel constructivo la utilización de otros materiales diferentes al vidrio previsto inicialmente. En particular se está valorando una solución constructiva basada en jardinería vertical, lo que favorecerá una mejor integración paisajística. Para las cubiertas no transitables se está desarrollando un diseño de urbanización atendiendo a los criterios urbanísticos señalados desde el Ayuntamiento de Leioa.

Por último, en lo que a los acabados de pantallas acústicas respecta se prevé un material tipo sándwich con revestimiento estético en el lado visible desde la vía lateral, sobre el que se dispondría una malla de soporte para elementos vegetales y plantaciones al pie siempre que haya sitio. De esta manera, además de conseguir una imagen urbana más agradable e integrada en el entorno, se dificultará en la medida de lo posible los actos vandálicos contra los elementos instalados.