Consumidos el 60% de los bonos de la campaña 'Euskadi Bono Denda'

A 10 días de su inicio, la campaña de Euskadi Bono Denda realiza un balance de su progreso para el negocio local en Bizkaia. En el transcurso de la mañana, en el bulevar de la calle Ercilla de Bilbao, el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado ha presentado los datos más recientes de la campaña junto Ainara Basurko, diputada de Promoción Económica de Bizkaia.

Alrededor de 640.000 bonos se encuentran en circulación desde el 2 de junio. Para esta convocatoria fueron destinados 6,4 millones de euros a 4.400 comercios en toda Euskadi, hasta el momento, se han consumido el 60% de los bonos, lo que se traduce en una inyección de 3,9 millones de euros al comercio minorista. Solamente en Bizkaia ha significado un aporte de 2 millones de euros. La campaña terminará el 3 de julio y en algunos negocios de la zona, los bonos ya se encuentran agotados.

Por su parte, Javier Hurtado está convencido de que la campaña seguirá contribuyendo a "estimular el consumo local y la economía urbana". "Yo estoy convencido de la evaluación de las políticas públicas seguiremos trabajando, siempre apostando por nuestro comercio local", afirma.

Los comerciantes locales no opinan distinto, de hecho ellos son los más interesados en potenciar sus negocios después de la crisis económica que azotó a raíz de la pandemia. Ainhoa Martínez, dueña de Lulú Martínez, tienda de complementos de ropa, ha dicho que "los bonos ayudan bastante" a sus clientes y son importantes para los negocios que "viven de una clientela fija", como es su caso. Sin embargo, a pesar de lo que simbolizan las ayudas mediante los bonos, Ainhoa menciona que "es injusto que comercios grandes se sumen a esta iniciativa", ya que les quita "espacio a otros comercios más pequeños y no es justo"

Jesús Serrano, trabajador del comercio Bilbogames, también ha mostrado buenos resultados con el uso de los bonos. "Me ha ido muy bien en esta edición y también en las anteriores". "No atrae nuevos clientes, pero ayuda a que los de siempre compren en mayor cantidad". Él agradece el incentivo para el público recurrente pero insiste en que las bonificaciones en época navideña no ayudan tanto como en el verano porque " el gasto de diciembre ya está asumido y se retardan las ventas de noviembre a diciembre. Las ganancias no son las mismas".



Tanto Fernando Taráncon, responsable de la librería Joker y Javier Castro, comerciante de la tienda deportiva Bikila, aseguran que estas campañas apoyan a los negocios locales de Bilbao y especialmente a los clientes. "Los sistemas para el control en la obtención de los bonos han sido mejores este año así que estamos contentos", comenta Fernando mientras que Javier explica que "es un poco de todo, hay clientes recurrentes que los aprovechan y otros que vienen durante la temporada de los bonos". Ambos consolidan la idea de que este tipo de campañas ayudan a los comerciantes que luchaban por volver a flote después del coronavirus y que los resultados obtenidos no han sido menos que satisfactorios para la economía vasca.