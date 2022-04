Bizkaia esquiva el asalto de la masa de aire ártico primaveral

La meteorología se ha convertido en una gran caja de sorpresas. Lo mismo hace calor en invierno que nieva en primavera. Son hechos aislados y anecdóticos, y por eso mismo pasan a formar parte de las estadísticas. Por ejemplo, desde 2013 no se activaba un aviso de riesgo importante por nevadas en el mes de abril. O, por ejemplo, que la nieve ha esquivado el invierno para hacer acto de presencia en Bizkaia, pero por contra sí que han caído copos durante el otoño y ayer, con la primavera arrancada hace un par de semanas.

Y hoy sábado, las previsiones de Euskalmet apuntan a que en buena parte de la geografía vizcaina se mantendrán los cielos plomizos que anuncian nieve. Las zonas altas del Territorio serán una vez más los puntos más propensos a teñirse de blanco. No obstante, desde la Agencia Vasca de Meteorología no se descarta que en momentos puntuales de la jornada también las cotas bajas (200-300 metros, como ayer) puedan ver caer algún que otro copo aunque tendrá difícil cuajar. En cualquier caso, el ambiente invernal y frío (con máximas que no superarán los 10 grados centígrados) se mantendrá durante todo el fin de semana.



Y es que los daños colaterales de esta masa de aire ártico se prolongarán en el tiempo debido a que el área de influencia de la borrasca Ciril está siendo muy extensa ya que no solo están tocando a la península y a la cornisa cantábrica, sino que parte del continente europeo también se está viendo perjudicado. Las voces expertas en cuestiones de Meteorología coincidían ayer en señalar que tanto la nieve como las temperaturas tan bajas son valores más propios del invierno, pero no del mes de abril.

Así las cosas, y de momento, Bizkaia ha podido esquivar este primer asalto del frente ártico que se ha descolgado desde capas altas. Hoy se espera otra escueta embestida de Ciril, razón por la cual las máquinas quitanieves y grúas especiales seguirán con los motores arrancados en los puntos estratégicos de la red viaria. Ayer tuvieron que limpiar la carretera en Altube a primerísima hora de la mañana. Fue, como en otras ocasiones, uno de los puntos de la red principal que primero emblanqueció debido a la nieve. Como también lo fueron otros de la secundaria como La Escrita y Ubal (en Enkarterri), Bikotzgane (en Arratia) y Urkaregi, en la comarca de Lea-Artibai.

Granizo y chaparrones

Y es que el granizo, brusco y potente, y los enérgicos chaparrones complicaron también la circulación de vehículos por la mañana. Tampoco se esperan cambios sustanciales para hoy, sobre todo tormentas y granizo y algo de nieve, aunque sin las afecciones que esta borrasca está arrastrando en puntos más del interior de la geografía vasca. El alto de Opakua, el de Herrera y el de Orduña, sin ir más lejos, estuvieron cerrado varias horas; al igual que la AP-15 entre Gipuzkoa y Nafarroa.

Eso sí, el frente no se ha desvanecido por lo que la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología (DAEM) del Gobierno vasco ha prolongado hasta mañana la alerta por nevadas. La cota irá subiendo progresivamente a medida que avance el domingo, pasando de los 300-400 de la primera mitad del día a los 500 de la tarde.

El pronóstico de Euskalmet sigue ofreciendo datos fríos para todo el fin de semana. Hoy además se dejará notar el viento del norte, que no dejará subir el mercurio de esa barrera de los 10 grados centígrados. Las ventanas que se puedan abrir en el cielo serán temporales ya que el ambiente seguirá revuelto. La mejoría tardará en llegar. Al menos hasta el lunes, aunque las nubes no desaparecerán con tanta facilidad. Y ya el martes se adivina una recuperación de las temperaturas, acercándose a registros más acordes con la primavera. De este modo se dejaría atrás este fenómeno meteorológico adverso y atípico que ha devuelto a Bizkaia al crudo invierno. La anunciada entrada de la borrasca Ciril ha provocado este importante descenso de las temperaturas que todavía durará unos cuantos días más y que ha dejado valores inusualmente bajos tanto en las máximas como en las mínimas para esta época del año. Más aún después de que febrero fuera un mes seco y cálido, con un 25% más de horas de sol y los termómetros rebasaran los 25 grados centígrados en algún lugar y día.

El paso de 'Ciril'

Hoy, nuboso y claros intermitentes. El ambiente invernal será constante durante la primera parte de la jornada, con una ligera mejoría por la tarde. Las precipitaciones continuarán cayendo durante la mañana, especialmente de madrugada y primeras horas, pero a lo largo del día irán remitiendo. La cota de nieve seguirá baja (200-300 metros) y subirá a los 500-600 por la tarde. Las temperaturas sin cambios. Serán frías: en Bilbao se prevén 3 grados centígrados de mínima y 7 de máxima.

Mañana, frío y chubascos ocasionales. El domingo seguirá haciendo frío; las máximas no variarán mucho, pero es que las mínimas bajarán un par de grados. En Bilbao se apunta a 1 grado centígrado de mínima y 8 de máxima. La cota de nieve estará sobre 300-400 metros y subiendo. Y en general, nublado y con algunos chubascos ocasionales.