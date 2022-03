Bizkaia refuerza la atención telefónica para la Renta 2021

La empresa pública foral Zugastel contará con el refuerzo de 218 personas contratadas por una empresa externa para hacer frente al servicio de atención telefónica al contribuyente durante la campaña de la Renta 2021 de la Hacienda de Bizkaia, que comenzará este próximo 4 de abril. Así lo daba a conocer la diputada foral de Administraciones Públicas y Relaciones lnstitucionales de Bizkaia, Elisabete Etxanobe. La diputada foral precisó que estas 218 personas reforzarán durante los tres meses que dure la campaña de la Renta 2021 la plantilla de Zugastel, compuesta por 22 empleados, a los que se añadirán 71 funcionarios e interinos de la plantilla de la propia Diputación Foral de Bizkaia, con lo que el servicio de atención telefónica será atendido por un total de 311 personas, 20 más que el año pasado, precisó.

Esta plantilla atenderá a los contribuyentes que deseen presentar su declaración por este medio de 08.30 de la mañana a 19.00 horas y Zugastel ha previsto que se atiendan unas 10.000 llamadas al día de los alrededor de 600.000 contribuyentes que se espera utilicen este servicio. Etxanobe puntualizó que estas 311 personas de la atención telefónica se sumarán a las 126 que atenderán el servicio de atención presencial al contribuyente en 10 oficinas de Hacienda repartidas por distintos municipios de Bizkaia, 53 empleados más que el año pasado.



Este refuerzo se ha cubierto con funcionarios interinos y contratados laborales procedentes de las bolsas de trabajo de la institución foral, subrayó. En el caso de que se supere ese número diario de llamadas y no se puedan contestar todas las recibidas, la diputada foral apuntó que se intentará devolver las llamadas no contestadas "en la medida de lo posible". Etxanobe manifestó que para seleccionar a los 218 agentes externos que reforzarán de forma temporal la plantilla de Zugastel, la empresa adjudicataria de dicho refuerzo, cuyo nombre no facilitó en la comparecencia de ayer, "ha llamado a las 140 personas que prestaron este servicio el año pasado de las que 111 han vuelto a ser contratadas para esta campaña".

El grupo juntero de Elkarrekin Podemos lamentó que este año se haya vuelto a recurrir a una empresa externa para realizar estas contrataciones y abogó, al igual que EH Bildu, porque en próximas ocasiones se recurra a las diferentes bolsas de trabajo de funcionarios interinos que tiene la institución foral para llevar a cabo este refuerzo.

El Grupo Mixto-PP consideró "insuficiente" el personal que se va a dedicar a ayudar en las oficinas de Hacienda al contribuyente a presentar su declaración de la Renta y sostuvo que la atención telefónica "no la quiere la gente por lo que, por mucho que refuercen el servicio, la campaña va a volver a ser un caos".