Hortalizas de Almería y cítricos de Levante empiezan a escasear en Mercabilbao

Las hortalizas procedentes de Almería y los cítricos de Levante son productos que han escaseado hoy en Mercabilbao, el gran centro de distribución de alimentos perecederos de Bilbao, debido a la huelga que llevan a cabo algunos transportistas por el elevado precio de los carburantes.

El presidente de la asociación de mayoristas de fruta y verdura de Mercabilbao, Gorka Moreno, seha señalado que todavía no hay un producto que no se pueda encontrar porque "si no lo tiene uno, lo tiene otro". Sin embargo, los tomates, las judías, las berenjenas o el calabacín que llega de Almería "escasean más", así como las naranjas y mandarinas de Levante, productos que "prácticamente no han llegado" a Mercabilbao, donde lo "poco" que se ha repuesto en fruta y verdura ha procedido fundamentalmente de zonas como La Rioja.

El plan de los mayoristas para esta semana pasa -según ha valorado el propio Moreno- por "tirar de stocks" y del "poco" género que han podido reponer. Moreno ha considerado que si el conflicto se soluciona, "en día y medio nos podemos aprovisionar" y volver a una situación "cercana a la normalidad".