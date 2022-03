El Hospital San Juan de Dios de Santurtzi abre su Mercado Artesanal Solidario

Cerca de 3.500 artículos artesanales, elaborados por los más de 800 miembros que aglutina la red de Amigos del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi, así como por los profesionales, familiares e incluso pacientes, se han puesto desde ayer miércoles, y hasta el 25 de marzo, en el centro sanitario en lo que constituye su decimosegundo Mercado Artesanal Solidario a favor del centro de salud de New Kru Town, en Monrovia, Liberia. La cita se retoma tras dos años de ausencia, motivada por la pandemia de COVID-19.

El Hno. Mariano Bernabé, superior de la Comunidad de Hermanos del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi, inauguró esta iniciativa, acompañado de todas las personas voluntarias y colaboradoras del mercado, así como por decenas de profesionales del centro sanitario y numeroso público visitante. El mercado se ubica, como es tradicional, en el salón de actos del Hospital. La visita al mismo es libre y gratuita, y está abierto de 10:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes.

Toda la ayuda que se obtenga a través del Mercado Artesanal Solidario se canaliza a través de Juan Ciudad ONGD, la organización no gubernamental para el desarrollo de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

La inauguración vino precedida de la celebración, en la capilla del hospital, de una misa por la festividad de San Juan de Dios, en la que el valor de la misericordia, ligado al mensaje de Jesús y a la vida de San Juan de Dios, ha sido destacado. Igualmente, se ha orado por la paz, en relación a la actual guerra por la invasión de Ucrania.

Bernabé, en la inauguración del Mercado, agradeció «la ayuda prestada por la red de Amigos del Hospital, los colaboradores y profesionales que trabajan en nuestro centro sanitario, así como el apoyo que siempre tenemos de la Obra Social de San Juan de Dios y de Juan Ciudad ONGD».

El Mercado ofrece desde obras artísticas, a trabajos a mano realizados por pacientes, pasando por profesionales, familiares y amigos de la institución sanitaria; siempre, a precios asequibles y realizados en los meses anteriores, para esta ocasión. Entre los artículos a la venta se encuentran peluches, cuadros de punto de cruz y óleos, broches, anillos, pulseras, velas y jabones artesanales, diversas labores en patchwork, scrapbooking y punto, ropa de bebé —con gorros, patucos, chaquetas y faldones—, bufandas y gorros, platos de vidrio decorados, cajas y artículos trabajados en madera, material de papelería y encuadernación y un largo etcétera.

En el mercado también se pueden adquirir boletos a un precio de un euro para participar en un sorteo que comprende una estancia de una noche en el hotel URH Palacio Oriol de Santurtzi, una cena para dos personas en el restaurante Las Tablas de Portugalete, un fin de semana rural en La Cabaña de Agüera, un juego de botellas de aceite de oliva virgen extra El Bercial de San Rafael (elaboradas por la Orden Hospitalaria) y un juego de lámparas.



Un tiempo solidario que se transforma en salud

El Hospital San Juan de Dios de Santurtzi ha mandado, desde el año 2009, cerca de 270.000 euros en ayuda económica para el Centro de Salud de New Kru Town (en Monrovia, Liberia), dentro de su proyecto de ayuda solidaria.

De esta cantidad, más de 144.000 euros han sido obtenidos gracias a la generosidad de los colaboradores del Mercado Artesanal Solidario. El resto de la ayuda enviada a New Kru Town proviene de aportaciones del propio Hospital San Juan de Dios, de la Parroquia San Jorge de Santurtzi, de la venta de Lotería Nacional de Navidad y de donaciones conseguidas por los trabajadores del centro santurzano.

Centro de salud de New Kru Town

New Kru Town es un suburbio costero del noroeste de Monrovia, ubicado en el extremo norte de la isla Bushrod. Es el único municipio en Liberia. Según el informe de desarrollo humano 2017, Liberia se encuentra en el puesto 181 de 189 países con una puntuación de 0,435, una esperanza de vida de 62/64 años, una tasa de fertilidad de 5,06 hijos, una tasa de mortalidad infantil de 52 por cada mil nacimientos, una alta tasa de mortalidad materna y una tasa de alfabetismo cercana al 50%.

En el suburbio de New Kru Town viven 84.399 personas, con una densidad de población de más de 16.000 personas por km2. El producto interior bruto nominal de los habitantes de Liberia es de 478 dólares por persona y año. Dentro de Liberia, New Kru Town es uno de los barrios más desfavorecidos. El centro de salud de New Kru Town, dirigido por los hermanos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, atiende cada año, a miles de personas. Sus dos principales líneas de acción son la atención a la salud materno-infantil y la formación para la prevención y promoción de la salud de la comunidad. Tanto la crisis del virus del Ébola como la del coronavirus SARS-CoV-2 han afectado negativamente a la actividad del centro y, por consecuencia, a la población que cubre.

Entre las enfermedades más frecuentes que se atienden en el centro de salud se pueden señalar la malaria, la fiebre tifoidea, la septiciemia y la anemia. En cuanto a las actividades de prevención y promoción de la salud, se pueden citar el Programa de Prevención de la Trasmisión del VIH de madres a hijos, la prevención del tétanos, programas de inmunización (vacunación) y programas dirigidos a mujeres sobre cuidados prenatales, así como formación y sensibilización sobre la importancia de la alimentación con leche materna y programas formativos básicos de puericultura.