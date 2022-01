Javier Fernández, farmacéutico: "La tensión ha sido brutal; la venta de antígenos no ha sido un negocio para las farmacias, sino un problema asistencial"

Los test de antígenos se venden desde este sábado a un precio fijo de 294 euros, a menos de la mitad de lo que se llegaron a vender a finales de diciembre cuando las pruebas diagnósticas escaseaban en las farmacias de Bizkaia. La restricción de precios de estos productos ha sido aplaudida tanto por consumidores como por buena parte del sector sanitario y farmacéutico. Sin embargo, consideran que el precio máximo es demasiado alto y que llega "tarde" y que debería haberse puesto en marcha antes de la Navidad cuando se produjo el aumento de covid por la sexta ola.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIMP) para fijar un precio máximo de venta al público de 2,94 euros en los test de antígenos de autodiagnóstico de la COVID-19 en las oficinas de farmacia, que entra en vigor este sábado.



Esta medida también recoge que estos 2,94 euros de tope serábn también de aplicación a los tests de uso profesional para su uso con finalidad de autodiagnóstico que cuenten con autorizaciones expresas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), así como a aquellos otros tests que, de forma temporal y para garantizar el abastecimiento de test de autodiagnóstico se ha permitido su comercialización temporal por parte de esa Agencia.

"En navidades fue imposible encontrar uno. Ahora me he comprado cinco porque no quiero que me pase lo de diciembre que tuve que hacerme una prueba en una clínica privada pagando 35 euros de mi bolsillo", explica Saioa Saéz. No es la única a la que en diciembre le tocó peregrinar por las farmacias de media Bizkaia en busca del test perdido para saber si, tras el contacto con un positivo, era o no portador del virus.

Xabier Martín se pasó tres días intentando hacerse con una prueba diagnóstica y finalmente las encontró en Galdakao: "Estaba desesperado y llegué a pagar 8 euros por cada uno. Una barbaridad, pero no nos quedaba otra porque en la familia necesitábamos recuperar la tranquilidad y saber quién estaba o no contagiado en plena Navidad", apunta.