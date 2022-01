Bizkaia quiere repetir la fortuna de Navidad en la lotería de El Niño

"Todos los días hemos tenido colas, no hemos parado ni un minuto", declaró a DEIA María José Berzosa, la titular de la administración de lotería de Basauri que vendió buena parte del segundo premio del pasado sorteo de Navidad de la lotería y que esparció por el municipio vizcaino 154 millones de euros de la mano del Basauri Eskubaloi Taldea.

Y es que precisamente el hecho de que tocara en Bizkaia uno de los grandes premios en la cita con la suerte del pasado 22 de diciembre ha supuesto que las ventas para el sorteo de El Niño que se celebra pasado mañana se hayan disparado.

Lo demuestran las colas permanentes que se han generado estas dos últimas semanas tanto para cobrar pedreas y premios menores pero sobre todo para comprar décimos para el día 6 de enero. Sergio Etxebarria gerente de Lotería Ormaechea, en Indatxu, corrobora que "las ventas están animadas y muchas pedreas que han tocado en Navidad se están reinvirtiendo para El Niño". Otro factor facilitador de las ventas elevadas es para Etxebarria "la buena climatología que estamos teniendo y que hace que la gente salga a la calle a pasear y comprar".

A tres días de cerrar cuentas el responsable de Ormaechea asegura que "venderemos aproximadamente lo mismo que El Niño del año pasado".

La administración número 3 de Basauri es la que más filas de pacientes jugadores está teniendo durante estas jornadas. "Las ventas van bastante bien", confiesa María José Berzosa, mientras no paraba de despachar décimos a 20 euros la unidad.

La fortuna del sorteo de Navidad supuso que automáticamente al día siguiente el Organismo de Loterías y Apuestas del Estado le enviara más billetes para su venta. "No hizo falta que los pidiéramos", reconoce la lotera basauritarra. "Siempre que toca un premio de los grandes, se sabe que en esa administración se va a vender más". El dicho de dinero llama a dinero está claro en estas fechas navideñas y más con premios millonarios asociados a la lotería. Por eso María José Berzosa reconocía que "no sabemos cuánto más estamos vendiendo" y esperaba con ilusión "poder volver a vender otro segundo premio y, porque no, hasta puede caer también el Gordo de El Niño aquí". Eso sí, esta vez no tiene la inestimable colaboración del club de balonmano local que con sus participaciones de 2,40 euros diversificó el número 72119 agraciado por medio Basauri.

SORTEO

El primer premio del sorteo de Reyes está dotado con la misma cantidad que su homónimo de Navidad, 400.000 euros por décimo antes de la quita fiscal de un 20%. Un suculento cebo que supone que las administraciones de lotería de Bizkaia hayan tenido a la venta 1.666.666 décimos por un valor de algo más de 33,33 millones de euros. Unas cifras que implican que el organismo de loterías haya consignado casi 29 euros por vizcaino, una cifra superior a la media que se juega en el País Vasco, en concreto 22,4 euros, y muy por encima de la que se juega en el Estado que se queda en los 17,5 euros por cada habitante del Estado. De hecho, Bizkaia es el territorio con una población equilibrada que más juega de media. Solo le superan Soria con 52,23 euros de media, Burgos con 34,14 y Palencia con 32,39 euros.

Al detalle

400.000 euros

Primer premio. Solo el Gordo de El Niño reparte el mismo dinero que el de Navidad. El segundo, pasa de 125.000 euros a 75.000 por décimo y el tercero de 50.000 a 25.000 euros. Las series disminuyen de 172 a 50.

700 millones

El reparto. El sorteo de 'El Niño' repartirá 700 millones en premios, y se celebrará este jueves, a las 12.00 horas, en el Salón de Sorteos de la Sociedad Estatal de Loterías por el sistema de bombos múltiples.