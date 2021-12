Los Reyes Magos compran en Eup!

Que no haya Cabalgata ni recepción a los Reyes Magos en la mayoría de los pueblos y ciudades vascos no es motivo para que sus Majestades de Oriente no lleguen puntualmente a los hogares vizcainos cargaditos de regalos. Es más, este año sin cabe, y debido a las consecuencias de la crisis sanitaria, igual se vuelven más generosos incluso.

Puede ser que los problemas provocados por la rápida propagación del virus durante las últimas semanas se lo estén poniendo difícil para adquirir los millones de juguetes, artículos, tecnología€ que han pedido los más pequeños.

Sin duda, miles de juguetes que van a hacer las delicias de los niños, pero que a la hora de adquirirlos no hay que olvidar la edad de sus destinatarios. Es muy importante tener en cuenta los criterios de seguridad para no complicar aun más unas fiestas navideñas de por sí difíciles.

Según el Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio (AIJU), uno de los 20 errores más frecuentes al comprar juguetes es no tener en cuenta la edad del niño, y no solo por el riesgo de seguridad que puede implicar, sino porque los juguetes deben responder a las necesidades del crecimiento-

Para ayudar en su lección, lo mejor es atender a las siguientes recomendaciones.

Durante el primer año, el desarrollo del bebé es espectacular. Necesita juguetes que estimulen vista, oído y tacto con luces y colores, que pueda investigar con sus torpes manitas. Móviles de cuna, sonajeros, peluches, cuentos de tela€, son algunos de los apropiados.

A partir del año, los bebés interactúan mucho con su entorno. Gatean y caminan y quieren investigar todo, por lo que lo mejor es optar por juguetes que les permitan investigar y que fomenten el movimiento y la sociabilidad con otros niños como rompecabezas, encajables, pelotas...

Con 2 y 3 años, ya tienen bastante autonomía y creatividad, empiezan a hablar, pintar y disfrutan mucho con los juegos de movimiento.

Muñecos y accesorios, cocinitas, garajes, coches, maletín de médico o disfraces son buenas ideas paras los niños de entre 3 a 6 años, y a partir de esa edad es cuando comienzan a interesarse mucho por las nuevas tecnologías, juegos de reglas y el deporte.

