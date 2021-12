Ni un niño sin juguete, ni una Navidad sin su magia

Cada 24 de diciembre Olentzero llama a la puerta de todos los niños para dejarles un regalo. La noche del 5 de enero, los tres Reyes Magos se bajan de los camellos para dejar debajo de los árboles diversos paquetes. La magia de la Navidad es ver la ilusión reflejada en la cara de los niños abriendo esos regalos. Y para que eso no desaparezca en ninguna casa, para que todos los niños puedan disfrutar de un regalo en estas fechas, Cruz Roja Bizkaia está realizando, hasta el próximo 4 de enero una campaña de recogida de juguetes bajo el nombre Sus derechos en juego.

Su objetivo es llegar a 5.000 para entregárselos a 1.800 niños. "Hacemos un pequeño lote para que los niños reciban más de un regalo", explican desde Cruz Roja Bizkaia.

La organización entrega los regalos recogidos a las propias familias en dos rondas, una para Olentzero y otra para Reyes. "Siempre se los damos directamente a las familias para que sean ellas las que elijan cómo y cuándo entregan los juguetes a los niños. El regalo lo tiene que dar la familia, no Cruz Roja, para que así se mantenga la magia de la Navidad", apuntan desde la organización.

En Bizkaia hay más de treinta puntos de recogida que se pueden consultar en la página web de la organización. Además de la entrega de juguetes, desde Cruz Roja dan también la posibilidad de colaborar en la campaña a través de bizum, mensaje o por teléfono.

Niños mayores de 12 años

Del total de juguetes recogidos hasta la fecha, el 40% es para niños y niñas de 0 a 3 años, seguido del 29% de 4 a 6 años, del 18% de 7 a 9 años, del 10% de 10 a 12 años y solo el 3% para mayores de 13 años. "Suele pasar que en la franja de 0 a 3 años es donde mayor es el volumen de juguetes que recibimos porque la gente cuando compra un juguete casi siempre piensa en los niños más pequeños", explican. "Nosotros tenemos hijos de esas familias de 14 y 16 años, y a partir de 13 años, la franja de edad queda un poco más floja. Pedimos que la gente a la hora de donar también se acuerde de los niños que tienen más de 13 años y a los que también les gusta recibir un regalo por navidad", destacan.

Durante la campaña, Cruz Roja pide la donación de juguetes nuevos, no bélicos y no sexistas. Desde la organización explican que "sobre todo se hace mención a que la gente que compre juguetes que sean nuevos por varias cuestiones. Una de ellas por tema de dignidad, desde la organización se considera que cualquier niño y niña merece abrir un juguete nuevo, y otra por cuestiones sanitarias. Ya antes de la pandemia también lo considerábamos así pero ahora más si cabe, ahora un juguete usando no podemos saber en qué condiciones higiénico sanitarias está".

Con la Nochebuena ya pasada, la organización hace un llamamiento a que las donaciones no decaigan. "Después del 24 de diciembre se desinfla un poco la campaña. Hay que conseguir llegar a el reto de 5.000 juguetes para que ningún niño ni niña se quede estas fiestas sin la ilusión de poder abrir un juguete independientemente de cuál sea su situación socioeconómica o familiar", destacan.