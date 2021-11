Bizkaia conectada al emprendimiento

DETRÁS de sus marcas hay mucho talento, ilusión y ganas de crecer en aras de conseguir un futuro mejor para todos y todas. Roseo eólica (primer premio); Iup (segundo premio) y Dryfing (tercero), resultaron ser los tres proyectos elegidos entre los doce finalistas en la cuarta edición de BBSC Awards que se celebra estos días en la capital vizcaina. En la gala de anoche en el Azkuna Zentroa de Bilbao se dieron cita los participantes del Biscay Bay Starup, un encuentro de gran peso y que busca entre sus objetivos conectar a Bizkaia con nuevos nichos de emprendimiento en el mundo. Porque, tal y como explican managing partner de la talla de Diego Recondo, Pedro Muñoz o Igor de la Sota lo importante no es solo tener ideas sino saber cómo desarrollarlas y mantener una mente abierta a otros ecosistemas, para intercambiar ideas y dar forma a esos proyectos. "Tiene que existir un apoyo en diferentes niveles -la creación del ecosistema- y luego debe haber generaciones de éxitos y de fracasos", destacó Igor de la Sota.

En Euskadi hay nichos de emprendedores y hay buenas ideas. Según afirmó Pedro Muñoz, de Easo Venture, a encuentros como el que se celebra en la villa es importante darle una continuidad: "Es clave que este tipo de eventos no desaparezcan y que tengan una continuidad con un soporte de apoyo de peso. Hay mucha gente que está empezando y que necesita de estos puntos de encuentro para arrancar sus proyectos", aseguró Muñoz-Baroja.

Ignacio Santos, Patricia Draghici y Ander Méndez, organizadores del evento. Foto: José Mari Martinez

Concretamente es en este tipo de eventos donde las conexiones se convierten en oportunidad. Eduardo Fierro es cofundador de Kuvu, una empresa que da servicio de intermediación a personas mayores y que garantiza la convivencia, dando soluciones a personas que viven solas. Para este canario de nacimiento, Bilbao se ha convertido en una oportunidad para dar forma a su proyecto profesional y también de vida. "Bizkaia y Bilbao están conectados al mundo y eso te abre y ofrece importantes oportunidades donde desarrollar los proyectos", destacó. Eduardo llegó hace unos años a Euskadi sin saber qué iba a ser de su vida y ahora comparte una empresa con dos socios. No niega que tuvo miedo, que la incertidumbre se posó en sus hombros durante muchos meses, pero tiró adelante. Un evento de emprendedores como el que estos días en Bilbao le cambió la vida. "Bilbao supuso en mi vida encontrarme con muchos otros soñadores con los que construir. Lo importante para mí en Bizkaia son las conexiones que existen entre personas; es clave contar con alianzas".

Por eso, encuentros como el Biscay Bay Starup son, según su experiencia, primordiales para ampliar esas conexiones entre personas y tejer una red abierta al mundo y a otros nichos de mercado: "Venir a este evento me da oportunidad de conocer a nuevos emprendedores. Entre nosotros nos apoyamos y nos ayudamos. Es una manera de no sentirte solo", explicó.



FRACASO Y SOLEDAD



No todo el mundo vale para ser emprendedor o emprendedora. De hecho, si algo hay que tener en cuenta antes de embarcarse en esta aventura es que no es nada "fácil". Según Igor de la Sota, partner de Cardumen es "un maratón y no un sprint". Diego Recondo, Managing Partner y Pedro Muñoz- Baroja, de Easo Venture en sus respectivas intervenciones durante la ponencia de ayer también hablaron de esa soledad que acompaña al emprendedor y también del estigma del fracaso. "En otros países el fracaso no está considerado como algo negativo, tiene un valor positivo porque es parte del aprendizaje".

Diego destaca la importancia de tener "paciencia" porque a un evento como el de Bilbao no se le da forma de un día para otro. "No es sencillo, tienen que juntarse el esfuerzo de muchas personas -inversores, instituciones- es un trabajo laborioso, un círculo virtuoso que se retroalimenta a muchos niveles y que va a tardar años en dar sus frutos". En su opinión, el emprendimiento en Euskadi no solo esta construido con emprendedores de aquí, ciudades como Barcelona o Madrid pueden atraer talentos vascos. "Un islandés puede venir a Bilbao y montar su empresa aquí. Tenemos que mirar hacia dentro, pero también hacia fuera".

El encuentro de jóvenes emprendedores de Bilbao termina este viernes con las ponencias del director de Emprendimiento y Competitividad Empresarial de la Diputación Foral de Bizkaia, Joseba Mariezkurrena; María Landa de Head of startup, (Startup Spain); Dani Cerqueiro, presidente Startup Galicia, Nacho Mas, CEO, Startup Valencia y Carry Somers, fundadora de la Fashion Revolution, lidera el movimiento que pide cambio en la industria de la moda con un enfoque en la necesidad de una mayor transparencia en la cadena de suministro de la moda.