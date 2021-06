Aburto destaca el trabajo de 31 mentores en la mejora del comercio

Si hay algo que caracteriza a los 31 mentores homenajeados por el Ayuntamiento de Bilbao durante el colofón –Homenaje Bilbao Mentoring– a las dos últimas celebraciones de Bilbao Mentoring, es su altruismo y compromiso. Humanidad de la que los profesionales han hecho uso durante los años 2019 y 2020, caracterizados por la realización de un mentoring on line –pues han sido fechas marcadas por las dificultades de la pandemia y años difíciles para el tejido empresarial–para poner sus experiencias y conocimientos al servicio de la mejora de empresas y comercios bilbainos con el objetivo de impulsar el crecimiento, capacitación, competencias y habilidades empresariales.



La última edición de Bilbao Mentoring, programa nacido en 2008 de la mano del Ayuntamiento a través de Bilbao Ekintza y cuyas dos últimas ediciones, según el alcalde de Bilbao Juan Mari Aburto, han sido "muy duras", ha tenido que adaptarse a las limitaciones derivadas del coronavirus. Las empresas participantes realizan su actividad en distintos sectores, como la hostelería, arquitectura, diseño gráfico e ingeniería, entre otros y, hasta la fecha, han participado en el programa 84 personas y 127 empresas y comercios, de las cuales dos de las destacadas, en esta edición, han sido Iratxe Marian y Claudia Ramos.



Marian, socia fundadora y arquitecta en Mapa taller de diseño y arquitectura SCP, ha aportado su grano de arena siendo mentora de una persona en el comercio Lanas Gordobil de Bilbao para impulsar su negocio. "De lo que trata el proceso de mentoring es de acompañar al individuo para que este encuentre su camino. No me he ocupado de dirigir y decir lo que tiene que hacer".





Respuestas

La clave está, remata, en que "el sujeto al que ayudas se haga a sí mismo las preguntas adecuadas y encuentre las respuestas que necesita". Pese a haber realizado todas las reuniones on line, ha destacado lo bien que se ha entendido y ha congeniado con la persona a la que ha apoyado: "No sé cómo hubiera sido de manera presencial, pero hemos sacado el máximo provecho y creo que ha sido un momento acertado para la otra persona para que le pueda dar una la vuelta a la situación".

Ha recalcado positivamente la sencillez del proceso: "Creo que el; además yo también estuve al otro lado en ediciones anteriores y la verdad es que estoy agradecida por todo lo que recibí. Esta era una manera de devolver a la sociedad y a la persona que he acompañado todo lo que en su momento pude recibir."La adjunta a la dirección de Helados Capra y directora financiera en R&G Transporte de Carga, Claudia Ramos, por su parte, haa través de la planeación estratégica: "La pandemia ha hecho replantear a muchas empresas sus objetivos a largo plazo y en algunos momentos se ha tenido que, que es un mercado en auge. Al final las empresas que no tienen tanta presencia en Internet están condenadas a quedarse en el pasado".El alcalde, Juan Mari Aburto, ha señalado, como muestra de agradecimiento, que "los mentores son personas que, pese a tener que sujetar con fuerza los timones de sus empresas frente a los azotes del covid-19,".