Estibaliz Martiartu: "Hemos apostado sin dudarlo por estos sectores que forman parte de nuestra idiosincrasia"

En respuesta a la petición de apoyo por parte del comercio y la hostelería locales, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano trabaja día a día para "fomentar la actividad económica en el municipio". Así lo expresa la concejala de Empleo y Promoción Económica, Estibaliz Martiartu, al tiempo que avanza la voluntad del Consistorio de seguir favoreciendo a los negocios locales con nuevas acciones en el futuro.

¿Considera que el comercio y la hostelería se han visto muy afectados por la pandemia del covid-19?

-Sí, indudablemente. La pandemia ha afectado de manera importante a establecimientos hosteleros, comercios y empresas relacionadas. También al resto de sectores económicos. Ha sido un año lleno de incertidumbre para la sociedad en general. Por ello, desde el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, siendo conscientes de la situación generada por la pandemia y de las restricciones a las que han tenido que hacer frente, hemos apoyado desde el inicio a bares, restaurantes, empresas complementarias y comercios, promoviendo diversas actividades dirigidas a ellos.

¿Desde el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano se les está prestando especial atención?

-Sí, como he comentado anteriormente, siempre hemos impulsado la economía local, promoviendo diferentes acciones. Este último año aún más. Hemos apostado sin dudarlo por estos sectores que forman parte de nuestra idiosincrasia y hemos ampliado las partidas económicas y las acciones dirigidas a los negocios de Amorebieta-Etxano.

¿Qué demandan comerciantes y hosteleros al Consistorio?

-Que estemos a su lado y que sigamos apoyándoles en todo lo posible. Que escuchemos, que conozcamos su realidad y que sigamos apostando por ellos.

¿Cómo les están apoyando desde el Ayuntamiento? ¿Campañas como la de Amorebono 2021 son ejemplos tangibles de la ayuda prestada?

-Efectivamente, Amorebono 2021 es la última campaña que hemos puesto en marcha, pero hace quince días lanzamos la plataforma https://zornotzanerosi.eus. El último año hemos realizado diferentes campañas de apoyo: reparto de un kit sanitario a cada negocio del municipio compuesto de mascarillas, pantallas, gel hidroalcohólico, guantes€ antes de que finalizara el confinamiento; Zornotza Indartu, compromiso con la actividad económica y el empleo local en mayo de 2020; Amorebono 2020; ayudas económicas directas a los negocios clausurados por la pandemia en diciembre de 2020; ayudas destinadas a hacer frente a los gastos generados para evitar la propagación de la covid-19€

Ayer mismo presentaron la última campaña, Amorebono 2021...

-Sí, Amorebono 2021 es la última campaña puesta en marcha desde el Ayuntamiento. Una apuesta fuerte por el sector. Destinamos 160.000 € en 32.000 bonos que podrán adquirirse en los cajeros automáticos tanto del Ayuntamiento como del centro Zelaieta, desde este lunes 28 de junio hasta el 15 de diciembre (ambos inclusive). Cualquier persona, independientemente de que sea o no del municipio, podrá conseguir los bonos, bien con el DNI electrónico o con la BakQ que, en caso de no tenerla, podrán obtenerla en nuestro Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC), con cita previa. El número máximo de bonos por DNI o BakQ será de 5, destinados al primer sector, y de 10 bonos para el resto de establecimientos hosteleros, comercios y empresas relacionadas. Los que aún no se han adherido, podrán hacerlo a lo largo de toda la campaña. Es una campaña muy atractiva tanto para los establecimientos como para la ciudadanía, por lo tanto, ¡acercaos a Zornotza y animaos a comprar y consumir local! Zornotzan bizi, Zornotzan erosi!

¿Amorebieta-Etxano puede presumir de tener una oferta comercial y hostelera completa?

-Estamos contentos con la oferta comercial y hostelera que tenemos en Amorebieta-Etxano. Queremos que nuestro municipio sea un pueblo vivo, dinámico, con comercio, hostelería y negocios en general, por lo que todos los negocios son bienvenidos. Trabajamos día a día para fomentar la actividad económica en nuestro municipio.

¿Se percibe desde instancias municipales cierta recuperación de los establecimientos comerciales, bares, restaurantes€ frente a hace unos meses?

-En esta nueva fase de la pandemia, tanto los negocios como la ciudadanía en general, hemos recibido con alegría la apertura de los establecimientos. En definitiva, estamos recuperando la actividad económica, la vida en la calle, el poder compartir espacios y relaciones. Está claro que, tomando las medidas oportunas, vamos por buen camino, recuperando en lo posible la normalidad.

¿Plataformas como la de comercio on line Zornotzanerosi, puesta en marcha recientemente en el municipio, están sirviendo para incentivar las ventas y con ello impulsar los negocios? ¿Qué balance haría de la misma?

-De momento es muy pronto para hacer balance de la campaña Market Place "zornotzanerosi.eus". Esta plataforma on line ha visto la luz hace poco y entendemos que cualquier acción que complemente los servicios y la oferta que presta cada establecimiento, suma. Los negocios locales tienen muchas fortalezas, entre otras, la atención personalizada y directa de las y los comerciantes. Queremos añadir a sus fortalezas los beneficios de la era digital, de manera que puedan ofertar una atención más completa y fructífera. Dado que ya está activa esta plataforma y comienza Amorebono 2021, ambas campañas son compatibles. A través de la plataforma https://zornotzanerosi.eus la ciudadanía podrá informarse de los servicios, artículos€ que ofertan los negocios adheridos.

¿Tienen alguna otra iniciativa prevista a corto plazo?

-Como he comentado antes, seguimos trabajando día a día en pro de nuestros negocios locales. Cuando hablo de negocios, me refiero a cualquier tipo de empresa o actividad económica de nuestro municipio, por lo tanto, a corto plazo seguiremos impulsando estos dos últimos proyectos puestos en marcha, y continuaremos favoreciendo nuevas acciones a futuro.