150.000 euros del primer premio de la Lotería a la constancia

Parte del primer premio de la Lotería Nacional ha caído en Bilbao y en Leioa. El número 46.531 se ha vendido en la administración de la calle General Eraso 10 de la capital vizcaina, así como en la administración del centro Artea del municipio vizcaino de Leioa.



En la administración que gestionan Jon Urkiola y Ana Galán, del centro comercial Artea se ha repartido la suerte a un hombre que al menos lleva dos años jugando al mismo número. "Casi todas las semanas el señor nos llama y nos pide el número 46.531 y nosotros se lo sacamos por la máquina. Esta semana también lo hemos hecho igual", ha confesado emocionado a DEIA, Jon Urkiola.

El sorteo de esta semana ha sido especial, a favor de la asociación contra el cáncer y, por lo tanto, el agraciado se ha llevado nada más y nada menos que 150.000 euros por un solo décimo. Ha sido Ana Galán la que personalmente ha llamado por teléfono al agraciado para comunicarle que es millonario. "No me llamarás para decirme que me ha tocado la lotería, ¿no?", le ha preguntado el afortunado a modo de broma. "¿Tu número es el 46.531?, pues has ganado 150.000 euros", le ha respondido Ana. El agraciado al enterarse de la noticia no ha podido más que emocionarse. Y es que no todos los días te llaman para comunicarte que te ha caído una lluvia de millones.

"Es maravilloso repartir dinero y encima cuando sabes que es a una persona conocida que todas las semanas compra el mismo número mucho más", ha confirmado Jon a DEIA. Lo cierto es que repartir la suerte ha hecho más llevadera la tarde a Jon al que este sábado le ha tocado despachar detrás del mostrador a clientes en la administración de Lotería, ubicada en el centro comercial Artea. Según explica Urkiola son pocas las semanas que el afortunado dejaba sin comprar el 46.531. En esta ocasión al ser un sorteo especial el premio ha resultado ser mayor. "La suerte es así. Si te tiene que tocar te va a tocar. Cualquier otro sábado se habría llevado 60.000 euros, pero este fin de semana han sido 150.000". Urkiola ha afirmado que están "muy contentos" por haber repartido el premio que no es el primero que otorgan, ya que, desde los siete años que llevan con la Administración, han vendido otros números premiados como una serie del cuarto premio durante el Sorteo de Navidad de 2018 y parte del segundo premio en ese mismo sorteo, pero del año 2017, que repartió cerca de 30 millones.

Junto con Bilbao y Leioa también se han vendido varios boletos de este número en La Coruña, Palma de Mallorca, Lérida, Pinto (Madrid), en la provincia de Murcia en Beniajan y San Ginés, en Salamanca y Valencia.

El segundo premio del sorteo ha correspondido al 86.428 y está dotado con 300.000 euros a la serie, mientras que el tercero ha recaído en el 98.937.