Bilbao, el municipio que más cerca está de 400 de Bizkaia

Con una tasa de incidencia de 350,38 la villa es el municipio que más cerca se sitúa de 400 en Bizkaia. Los positivos no solo no cesan si no que además día a día siguen creciendo. Según datos ofrecidos por el departamento de Salud del Gobierno vasco en la jornada de ayer se contabilizaron solo en Bilbao 92 nuevos positivos. En Bizkaia se han registrado 222 positivos de los 501 de Euskadi.

Ermua, Elorrio, Ondarroa y Berriz siguen siendo los municipios con una tasa de incidencia superior a 400 y que permanecerán cerrados perimetralmente. Muskiz, a pesar de que ahora acumula una tasa de incidencia de 213,93, también deberá estar cerrado hasta el 6 de abril, fecha en la que se volverán a revisar la lista de municipios y la situación del covid en cada uno de ellos.

Berango con una tasa de incidencia de 302,82 y Markina con 318,41 son los municipios que, junto a Bilbao, siguen en naranja.

En cuanto a los contagios en Barakaldo se registraron ayer 23 nuevos positivos; en Berriz 7; en Getxo 11; en Leioa 4 y en Portugalete 12.