Los hosteleros de Bizkaia "como locos" tras el fallo que permite abrir los bares en zona roja

El gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, Héctor Sánchez, ha asegurado que la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de permitir la apertura de los establecimientos hosteleros que se encuentran en 'zona roja' por alta incidencia de covid es una "buena noticia" que hace "justicia" al sector.

Los hosteleros han recibido como "un éxito" la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de aceptar cautelarmente su petición de permitir reabrir los locales de los municipios ubicados en zona roja por tener alta incidencia de covid-19 y se encuentran "como locos" con su resolución, como si les hubiese tocado "la lotería", ha señalado a Efe el presidente de la Asociación de Hostelera de Bizkaia, Bonifacio García.



asociaciones vascas de hosteleros para permitir la actividad de bares y restaurantes en esas áreas hasta que el tribunal reflexione sobre el fondo del asunto, al considerar que con las limitaciones de aforo y con medidas sanitarias como el uso de mascarillas, la hostelería "no parece un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública". En un auto emitido por su Sala de lo Contencioso Administrativo, el TSJPV ha estimado la petición de medidas cautelares solicitadas por las para permitir la actividad de bares y restaurantes en esas áreas hasta que el tribunal reflexione sobre el fondo del asunto, al considerar que con las limitaciones de aforo y con medidas sanitarias como el uso de mascarillas, la hostelería

Protesta de los hosteleros frente a los juzgados en Bilbao. Fotos: Oskar González

Los hosteleros no han podido ocultar su alegría al conocer la resolución: "Estamos como locos, esto es un soplo de aire fresco, además de un éxito total de la gente", ha reaccionado el presidente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia.



"Esto es como si nos tocase la lotería" y "¡fíjate que es para trabajar como burros!. Pues es igual, queremos", ha añadido Bonifacio García, quien ha señalado que la demanda de los hosteleros, que esta mañana se han concentrado frente al palacio de Justicia de Bilbao mientras el alto tribunal deliberaba, "era un clamor" porque "nos estábamos ahogando, necesitábamos un poquito de aire".



Tras indicar que los hosteleros no son "culpables" del aumento de los contagios por covid-19, ha insistido: "Necesitamos trabajar. Sólo podemos solucionar nuestra vida trabajando, no tenemos otros medios".



Tras la resolución del tribunal, los hosteleros de municipios en zona roja, en decir, aquellos con una tasa acumulada de contagios de más de 500 casos por 100.000 habitantes en catorce días, podrán abrir sus establecimientos desde mañana en las condiciones en las que pueden hacerlo el resto.



EXTREMAR LAS MEDIDAS



"No cabe la menor duda de que va a ser como antes, sin barra, al 50 % en el interior y al 100 % en exterior y hasta las ocho de la tarde", ha indicado García, quien ha afirmado que el colectivo "no pone ninguna pega en eso. Esa no es nuestra guerra -ha dicho-. Entendemos que tenemos un problema sanitario, somos conscientes de que en nuestra parte está también hacerlo bien y lo vamos a hacer bien", ha afirmado.



También el gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, Hector Sanchez, se ha felicitado por la reapertura de bares y restaurantes en los pueblos con la llamada "zona roja" y ha llamado a profesionales y clientes a cumplir las normas porque si no "esto no servirá para nada".