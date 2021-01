Rementeria, sobre el metro a Galdakao: "Necesitamos a Europa"

El diputado general, Unai Rementeria, ha reiterado hoy la imposibilidad de abordar la ampliación del metro a Galdakao sin la llegada de fondos europeos. "Para este proyecto necesitamos a Europa", ha insistido en el pleno de las Juntas Generales celebrado en Gernika.

A petición de EH Bildu, Rementeria ha comparecido hoy ante la cámara para dar cuenta de los proyectos para avanzar en la extensión del suburbano en Bizkaia a través de las líneas 4 y 5, tras la reunión que mantuvo con el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, el pasado 13 de enero. "Dinero hay; la cuestión es dónde se invierte, si en el metro a Galdakao o en el túnel bajo la ría. Y su futuro no pasada por el transporte público, sino por las carreteras para el vehículo privado", ha criticado su apoderado Raúl Méndez.

En su intervención, Rementeria ha recordado que el coste construcción de las líneas 4 del metro, a los barrios del sur de Bilbao, y 5, a Galdakao, suman 700 millones de euros, "la mitad de nuestro presupuesto anual". Por ello, reiteró que, sin la llegada de los fondos europeos, "no es posible afrontar esta financiación. Todos sabemos la influencia de la pandemia en nuestra economía y no sabemos lo que nos viene en los próximos meses y años en cuestión de ingresos públicos. Objetivamente, y en la actual coyuntura, las instituciones vascas solas no tenemos capacidad para afrontar unos proyectos de 700 millones de euros".

Por ello, ha insistido en que actualmente "necesitamos a Europa" para afrontar estos proyectos, que sí podrían abordarse desde las arcas vascas "tras lograr la recuperación económicas".

Rementeria ha señalado que "ahora toca trabajo y prudencia –"no queremos crear falsas expectativas", ha advertido–", para defender el proyecto del metro a Galdakao en Madrid y en Bruselas. "Primero lo que tenemos que conseguir es que el proyecto consiga el apoyo de Europa y cuando tengamos concretado qué porcentaje viene, tendremos que tomar las decisiones", por ejemplo en relación a los barrios de Aperribai y Bengoetxe, para los que "no descarto nada. Pero tampoco doy nada por seguro; vamos paso a paso".

Mientras tanto, la Diputación tiene reservada una partida de tres millones de euros en los presupuestos de este año para avanzar en el procedimiento administrativo previo a la obra en sí "que, por mucho que queramos correr, creo que va a ser físicamente imposible que podamos hacer este año".