El Colegio de Médicos de Bizkaia anima vacunarse ante el coronavirus

El Colegio de Médicos de Bizkaia (CMB) ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se vacune contra la covid-19, ya que considera que la vacunación es un "acto de responsabilidad individual y colectiva que salva vidas".

Asimismo, ha animado a "no dejarse arrastrar por el temor a experimentar posibles efectos adversos tras la vacunación" y ha recordado que, aunque se pudieran padecer algunos, "no serían tan perjudiciales como los que se podrían llegar a sufrir ante un contagio por SARS CoV-2".

En un comunicado, la asociación médica ha señalado que, una vez avalada por la comunidad científica y autorizada por la Agencia Europea del Medicamento, la vacuna ante la covid-19 cumple "con las mismas garantías de seguridad que el resto de las vacunas, por lo que las ciudadanas y los ciudadanos deberían acudir a recibirla con la misma tranquilidad con la que acuden a que se les administre cualquier otra vacuna".

En esta línea, el Colegio de Médicos de Bizkaia ha pedido también a la población que "no se deje influir por las corrientes antivacunas" y ha instado a "no dar crédito a los argumentos que puedan esgrimir y que suelen partir habitualmente de la creencia y no de la ciencia".





BULOS SIN FUNDAMENTO

Del mismo modo, considera que no vacunarse "por hacer caso a bulos sin fundamento o esperar a que otras personas se vacunen para hacerlo y contribuir con ello a retrasar el momento de alcanzar la inmunidad de grupo necesaria para situar la pandemia bajo control, es una actitud insolidaria, cuyas consecuencias serían una mayor pérdida de vidas, un inaceptable alargamiento del tensionamiento del sistema sanitario y un agravamiento de la situación económica del país, con la consiguiente tragedia que esto supondría para un número cada vez mayor de familias".