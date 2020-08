Bizkaia pierde a ocho de cada diez turistas extranjeros por el coronavirus

Bilbao – La pandemia sacude el sector turístico vasco con cifras que retrotraen a años en los que todos los récords estaban por alcanzar. Según datos del Instituto Vasco de Estadística, durante julio se contabilizaron un 45,2% menos de turistas en Euskadi, una cifra que asciende al 58% en el caso de Bizkaia. También se han reducido las pernoctaciones: un 50,8% en la CAV y un 59,2% en el territorio. A pesar de que los números suben desde que el estado de alarma finalizara el 21 de junio, la incidencia de la crisis sanitaria es más que notable, principalmente en Bizkaia. El territorio es uno de los más golpeados al haber perdido a ocho de cada diez visitantes extranjeros, un colectivo cuya presencia había crecido exponencialmente durante los últimos años.

La explicación es sencilla: además de la escasez de conexiones aéreas internacionales, cada vez son más los países europeos que recomiendan encarecidamente a sus compatriotas que rehúyan viajar a Euskadi. Lo explicaron ayer John y Rachel, dos turistas británicos afincados en Bélgica, mientras paseaban por el Casco Viejo bilbaino. "El Gobierno belga tiene una página web en la que divide España por regiones: Galicia está en la zona verde, a la que se puede viajar sin problemas, y Euskadi, como Madrid o Catalunya, en la roja, a la que desaconsejan venir", señaló esta pareja que visita a un amigo que vive en Getxo. "En Gran Bretaña, por ejemplo, te recomiendan directamente que no pises ningún destino español", añadieron, tras reconocer que no entienden estas advertencias. "La situación en donde vivimos en cuanto al coronavirus es muy similar", consideró John, quien además, confesó haber pasado el covid-19 meses atrás, con síntomas muy leves.

En el último lustro han sido principalmente los visitantes extranjeros los que han engrosado las cifras turísticas de Bilbao. Sebiana y Antonio, procedentes de Sicilia, no dudaron de que tenían que incluir la villa en su periplo de mes y medio por la península. "Hacer unas vacaciones tan largas con el tema del coronavirus es muy complicado", aseguró esta pareja, acompañada por Massimo, un paisano residente en Santander. "No hemos cambiado los planes, teníamos pensado venir aquí aunque el Gobierno italiano dice que no es seguro viajar a España", expusieron. Como ellos, en julio fueron 16.963 los extranjeros que recalaron en Bizkaia, un 77,4% menos que el año pasado. A nivel de Euskadi, esa cifra se sitúa en un 63,4%, ya que en Gipuzkoa solo se ha reducido la presencia de este colectivo en un 48%.

Turismo estatal sobre todo

Según los datos de Eustat, el descenso de pernoctaciones es más acusado en Bizkaia, un 59,2% menos (127.211), mientras que en Araba es del 51,3% (40.275) y en Gipuzkoa, del 42% (172.890). Las entradas de turistas han disminuido también en mayor medida en Bizkaia, un 58% menos (65.028). En Araba esta bajada ha sido del 47,1% (22.285) y Gipuzkoa ha sido el territorio en el que menos impacto ha tenido este descenso, un 29,3% (92.530). Respecto a las tres capitales, en Donostia las entradas han decrecido un 23,6% (55.768) y las pernoctaciones un 39,7% (105.154). En Gasteiz las primeras han bajado un 49,4% (14.572) y las segundas un 54,8% (27.179), mientras en Bilbao la disminución ha sido del 60,8% (38.279) y del 62,9% (70.856), respectivamente.

Aunque muchos turistas no pernoctan en la capital vizcaina, la incluyen en su periplo por la cornisa cantábrica. "Nos estamos quedando en Laredo y hemos venido a pasar el día. Me habían dicho que Bilbao había cambiado mucho, y es cierto", aseguró Mari Carmen Vállez, acompañada de su marido, Juan José Aparicio, y los hijos de ambos, Sara y Víctor. "Reservamos el viaje el sábado pasado, a última hora, y viendo las últimas noticias pensamos que nos íbamos a arrepentir. Pero al final te das cuenta de que puedes coger el coronavirus aquí o en casa", indicaron mientras buscaban un sitio para comer en la Plaza Nueva.

Tampoco entraba en los planes de María Rodríguez visitar el botxo este verano. "No tenía nada planeado y he improvisado. Los turistas que hay son españoles, sobre todo catalanes", aseguró esta sevillana que pernocta en casa de una amiga, como otros muchos turistas que aprovechan para hacer visitas.

De hecho, el efecto de la crisis del coronavirus sigue incidiendo sobre el sector hotelero vasco. En julio se contabilizaron 510 establecimientos abiertos, más que los 372 de junio, pero por debajo de los 581 del mismo mes del año pasado. Y se triplicaron los centros hoteleros cerrados durante todo el mes, 109 frente a los 33 de julio del año pasado. En ese sentido, el efecto de la crisis ha sido similar en los alojamientos rurales. En julio, 351 alojamientos rurales tuvieron actividad, frente a los 285 del mes anterior. En uno de esos establecimientos, ubicado en Bergara, están alojados Rosa y Félix, un matrimonio leridano, y sus hijos María, Pau y Miquel, que ayer aprovecharon para hacer una excursión por Bilbao. "Hemos tenido que posponer el viaje, que lo teníamos previsto para julio, porque no podíamos salir de Lleida", revelaron. "Se ven pocos turistas, para nosotros es mejor", señaló esta familia amante de los destinos de montaña.

Algunas cifras

Entradas

Un 45,2% menos En Euskadi. La entrada de viajeros en Euskadi disminuyó un 45,2% en julio, un 26,7% estatales y un 63,4% extranjeros. En Bizkaia es donde más disminuyó (58%), seguido por Araba (47,1%) y Gipuzkoa (29,3%).

Pernoctaciones

Reducción del 50,8%. Las pernoctaciones se han reducido más aún. En el conjunto de Euskadi han descendido un 50,8% (un 31,8% estatales y un 69,9% extranjeros). En cuanto a territorios, en Bizkaia han disminuido un 59,2%, en Araba un 51,3% y en Gipuzkoa un 42%.

Estancias

Del 2,11 a 1,89 noches. La media de las estancias también se ha reducido con respecto al año anterior. En el caso de Euskadi, han bajado del 2,11 noches a 1,89 noches. En Bizkaia, esa cifra se ha reducido del 2,01 al 1,96, en Gipuzkoa –donde más ha bajado– del 2,28 al 1,87, y en Araba, del 1,96 al 1,81.

Precios

85,9 euros de media. La tarifa media de los hoteles fue de 85,9 euros en julio, un 22,4% menos que hace un año. En Araba esta tarifa se situó en 68,1 euros (-14,1%); en Bizkaia en 70,8 euros (-21,7%) y en Gipuzkoa en 102,7 euros (-28%)