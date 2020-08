Enrique Bartolomé, cartero en Bilbao: "Es un placer poder enseñarles la villa"

Enrique Bartolomé promociona la villa en un vídeo de Correos sobre el Camino de Santiago

CORREOS ha puesto en marcha una campaña que promociona las diferentes ciudades por las que transcurre el Camino de Santiago. Enrique Bartolomé, cartero en Bilbao, es el encargado de protagonizar el vídeo que da a conocer a los peregrinos la villa de Don Diego.









Con esta campaña, Correos pretende promocionar el servicio de transporte de equipajes que ofrece a los peregrinos. Bartolomé forma parte de este servicio lleva los enseres de los peregrinos de albergue en albergue: "Donde los peregrinos duermen, a la mañana siguiente les cogemos las mochilas y se las dejamos donde vayan a dormir al día siguiente". El trabajador de Correos destaca que este es un servicio "muy importante", dado que hay peregrinos que tienen dificultades para cargar pesos o que simplemente prefieren no tener que cargar durante todo el día con su mochila: "El Camino de Santiago siempre ha estado sujeto a cargar con una mochila, llevar peso y sufrir, y este servicio pretende evitar ese sufrimiento".

Según destaca Bartolomé, este no es un servicio que haya nacido ahora, ya que "hay peregrinos que desde su país ya contratan el transporte del equipaje con agencias de viajes". El trabajador anima a los futuros peregrinos que quieran utilizar el servicio de Correos que echen un vistazo a la página web elcaminoconcorreos.com, en la que además de ver los vídeos que promocionan las diferentes ciudades por las que discurre el Camino de Santiago, se puede contratar el servicio de forma "muy sencilla".

En el vídeo, Bartolomé aconseja a los peregrinos los lugares más característicos de Bilbao, como el Museo Guggenheim, el puente de San Antón o la catedral de Santiago. Sin embargo, los peregrinos suelen pasar solo una noche en Bilbao antes de seguir con su ruta, por lo que es prácticamente imposible que puedan ver todos los lugares que ofrece la ciudad. Eso sí, Bartolomé anima a los peregrinos a no perder la oportunidad de probar la gastronomía vasca: "De los pintxos de Bilbao, pues, ¿qué vamos a decir?", señala entre risas.

Bartolomé realiza cada día su trabajo a pie de calle, por lo que para él es habitual encontrarse con peregrinos a su paso por Bilbao. Según explica, suelen acercarse y preguntarle por sitios a los que ir para conocer mejor la ciudad: "Conozco Bilbao bastante bien, así que es un placer poder enseñarles la ciudad, recomendándoles los mejores sitios o resolviendo sus dudas".

BAJÓN CONSIDERABLE



La situación provocada por la crisis sanitaria del covid-19 ha desplomado las cifras de peregrinos. Desde Correos lo han notado, ya que, según señala Bartolomé, "la campaña de transporte de equipajes debía haber comenzado en Semana Santa, es decir, cuando estábamos confinados y no había manera de entrar al país". El confinamiento provocó que durante varios meses el número de peregrinos que pasaron por Bilbao fuera 0. No obstante, el trabajador de Correos mira con optimismo al futuro, ya que, según indica, "este mes ha empezado a despuntar. La gente está respondiendo bien y cumpliendo con las medidas de seguridad. Cuando todo esto pase seguramente habrá un gran número de peregrinos, ya que los que desde marzo no han podido hacerlo, seguro que se animan más adelante".

Aunque este es un año atípico, Bartolomé subraya la "gran cantidad" de gente que realiza cada año el Camino de Santiago y destaca que es una forma de hacer "turismo económico" con un gasto menor que el de un viaje convencional: "Los peregrinos visitan ciudades caminando y duermen en albergues o pensiones, que son bastante baratas", concluye Bartolomé feliz de representar a Bilbao.

El servicio de transporte de equipajes es muy útil para los peregrinos que no quieren cargar con su mochila durante el Camino