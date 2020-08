Alberto Sánchez realiza apps en las que los pacientes obtienen información de sus dolencias

Alberto Sánchez, traumatólogo del hospital de Galdakao, realiza aplicaciones en las que los pacientes obtienen información práctica de sus dolencias

A María Jesús le operaron de su cadera el mismo día de su cumpleaños. No había soplado todavía las velas de la tarta cuando se fue al suelo. Nada más caer se dio cuenta de que algo se había roto y esa misma noche se vio en el quirófano. Una traumatóloga le puso tres tornillos justo por debajo de la cabeza del fémur. De madrugada, ya recuperándose de la intervención, comentaba con su hijo cómo sería la recuperación y la rehabilitación de la lesión. Fue entonces cuando un celador le cogió del brazo a su hijo y le dijo: "Descárgate la aplicación Mi Prótesis, ahí te viene todo. La ha hecho un médico del hospital de Galdakao". Efectivamente, en la aplicación aparecía detallado todo lo referente a una intervención como la que había sufrido María Jesús: los cuidados, los ejercicios, los síntomas a los que había que atender, las fases de la recuperación€ Todo.

El responsable de esa aplicación es Alberto Sánchez, un traumatólogo gasteiztarra que lleva años afincado en Bilbao y que trabaja en el hospital vizcaino. Hasta la fecha ha creado él mismo nueve aplicaciones diferentes, todo como fruto de su inquietud y de su amor por la informática: "Cuando hice mi tesis doctoral tuve que aprender mucha informática a la fuerza para hacer todas las tablas que tenía y ahí adquirí esos conocimientos. Por aquella época empezaron a salir aplicaciones de salud y yo pensé que, si tenía algo de conocimiento y pudiendo aprender viendo vídeos y tutoriales en Internet, podía ver si era capaz de hacerlas yo también. Así entré en el mundo de las aplicaciones por mi cuenta".

El doctor Sánchez sabía que lo podía haber hecho contactando con alguna empresa externa especializada, pero le vio más pegas que ventajas. "Es muy complicado, porque tienes que pasar mucho tiempo con ellos para que plasmen lo que yo quiero ofrecer", explica casi una década después de dar el paso. "Busqué cómo se pueden hacer y aprendí a hacerlas. Soy autodidacta. La primera aplicación la hice en 2011 y se llama Hombro. Hay varias que las hago para médicos, para personal sanitario y luego tienen un apartado para pacientes. Hay cosas que son específicas, con términos más coloquiales, con indicaciones de cómo tiene que hacer la rehabilitación, cada mes qué hay que hacer€".

información al paciente



En el origen del por qué de estas aplicaciones hay una frase, breve y concisa: "El paciente pasa muy poco tiempo con el médico". Es un problema al que Alberto Sánchez quiso darle solución. "Para el médico es muy difícil explicar al paciente de una manera completa todo lo que tiene que hacer", señala. "Si le mandas a rehabilitación, se pasa allí muy poco tiempo de su enfermedad, es un porcentaje mínimo del tiempo que está convaleciente. Y en casa no saben qué hacer. Es muy difícil que busquen buena información en Internet. Hay tanta y tan mala, que no saben a qué acogerse. Si tú les das una plataforma que sea fácil de ver y fácil de buscar€ Eso es lo que yo busco para mis pacientes y para cualquier paciente del mundo. Mis aplicaciones, por ejemplo, tienen muchas descargas en Hispanoamérica", abunda el especialista.

El médico cree que los pacientes reciben con agrado este nuevo canal de información. "Yo, cuando voy por la planta del hospital, veo en los pasillos un montón de pacientes, jóvenes y mayores, que están mirando sus móviles", describe. "Aunque sean mayores, los pacientes hacen sus cositas con algunas aplicaciones. Si las utilizan para coger hoteles para sus vacaciones, también las pueden usar para informarse sobre lo que les interesa. Cuando pasan por mi consulta les pregunto si tienen teléfono móvil, si utilizan aplicaciones€ Si me dicen que sí o que las utiliza su hija, por ejemplo, les apunto el nombre de la aplicación para que lo miren en casa. Son muy fáciles de usar".

Sánchez apunta que sus compañeros de otras patologías de cadera o de rodilla "también remiten sus pacientes a mis aplicaciones". Y de estos parece que la valoración es buena: "De los pacientes me llega un buen feedback, porque me dicen que han seguido las indicaciones de la herramienta. Y por otra parte, compañeros de hospitales de España me suelen decir en los congresos que se han encontrado muchos pacientes con mis aplicaciones. También me llegan correos electrónicos de usuarios pidiendo consejos o agradeciéndolo. En la pandemia lo ha utilizado mucha gente, han podido tener información relevante y buena".

Premiado



No solo médicos y pacientes alaban estas aplicaciones. Una de ellas, Hombro, al año de salir, en 2012, ganó un premio de Innoba sobre salud digital. "Otra que he hecho con mi mujer, que está enfocada en el Parkinson, ganó un premio a nivel estatal de un grupo que se llama Somos Pacientes, como mejor aplicación para pacientes", relata el traumatólogo, que ha sido incapaz de ceñirse solo a las áreas médicas que domina: "La hice con mi mujer, que es neuróloga. Ella hizo la parte médica y yo, la técnica e informática. Está enfocada para pacientes con Parkinson, para que hagan ejercicio y para que les ayude a mejorar ciertos aspectos".

Una de las cualidades que comparten las aplicaciones creadas por Sánchez es que son gratuitas, tanto para iOS como para Android. "Solo tengo una que es de pago, que está enfocada para médicos traumatólogos", puntualiza el médico. "Es un compendio de traumatología. Es un libro, pero en formato aplicación". Solo en Android sus aplicaciones suman más de 145.000 descargas, pero Alberto no ha visto un duro por ellas: "Tendrías que poner las aplicaciones muy baratas para que la gente se decidiera a cogerlas. Y a mí no me sale ponerlas de pago, aunque sea solo a un euro. Los laboratorios farmacéuticos están detrás de estas cosas innovadoras y ellos te financian una parte de la aplicación. Cuando van a hablar con sus médicos, les hablan de esta aplicación, que es buena para los médicos de familia y así, por lo menos, recupero una parte del gasto".

Las inquietudes de Alberto Sánchez no paran. Ya piensa en nuevos trabajos. Dice que habrá más aplicaciones y que seguirá actualizando las que ya existen, pero ya tiene un nuevo objetivo en el punto de mira: "Ahora estoy empezando a enredar para hacer aplicaciones para altavoces inteligentes. Lo estamos intentando porque creo que son el futuro". La pandemia ya ha cambiado la manera de interactuar entre médicos y pacientes, pero Sánchez cree que en el futuro la tecnología será un puente que afiance y facilite ese intercambio: "Existe un término que es salud 3.0 e indica que el paciente tiene un empoderamiento y coge la rienda de este tipo de cosas e interactúa con los médicos para consultar". Y el doctor Alberto Sánchez sabe que no existe algo más cómodo que tener a tu médico en el bolsillo.

Sus aplicaciones

Nombre Descargas Android

Hombro 1.000

Orto Trauma 10.000

iShoulder 1.000

Mi Prótesis 5.000

Escuela de espalda 10.000

Rodilla Ap 100.000

LCA 10.000

ArtroCadera 1.000

NeuroGimnasio 1.000

NeuroScores App 5.000

Las aplicaciones

médicos una herramienta útil para el especialista

Las aplicaciones diseñadas por Alberto Sánchez contienen pautas y explicaciones que pueden utilizar los propios médicos para realizar el diagnóstico de sus pacientes.

Consejos una guía para seguir en casa

El paciente encuentra en la aplicación consejos para llevar la recuperación en su casa, explicando maniobras necesarias en el día a día: cómo ducharse, cómo sentarse y levantarse en la cama...

información la enfermedad paso a paso

Cada aplicación presenta al usuario información de su dolencia para cada fase: previa a la intervención, recuperación, llegada a casa tras la intervención, etc.