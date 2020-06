Un taxista recorre 1.200 kilómetros hasta Barcelona para traer gratis a Astrabudua a un joven de 20 años

Jose Pérez e Iñaki Sánchez se han olvidado por un instante del covid- 19 y se han fundido en un cálido abrazo repleto de agradecimiento. Gracias a la solidaridad de Iñaki, taxista de Basauri el hijo de Jose, un estudiante de Erasmus de veinte años ya está en casa.

El conductor ha recorrido 1.200 kilómetros hasta Barcelona para traer gratis a Astrabudua a Gorka. Tras seis horas de carrera –el taximetro marcaba 843 euros– a las tres de la tarde llegaba el coche al barrio erandiotarra de Astrabudua.

La emoción era palpable entre los familiares y amigos de Gorka que esperaban expectantes la llegada."No voy a tener vida para pagar a Iñaki el favor que nos ha hecho", comenteba Jose Pérez, aita de Gorka. La historia se fraguó en el programa 'El Madrugador' de Radio Nervión que dirige el periodista Jon Gómez.

Una llamada de teléfono de Jose contando los problemas que tenía para traer a su hijo desde Barcelona despertó la solidaridad de Iñaki. "Por el covid todos los vuelos estaban anulados. Finalmente pagamos un billete para traerle a casa, pero una vez en Barcelona no tenemos manera de que viniese. Los autobuses, el tren estaban repletos... no le alquilan un coche porque solo tiene dos años de carnet. No sabemos qué vamos hacer", relató José el lunes.

El mensaje llegó a través de las ondas hasta Iñaki, quien no dudó en coger el teléfono y ofrecerse para ir a Barcelona en busca del joven de Erandio. "Con que me pagen la gasolina es suficiente. Yo soy padre y no tengo ningún problema en traerle a casa". Dicho y hecho.

El taxista salía de madrugada al rescate del joven y llegaban a Astrabudua antes de las tres de la tarde. "He venido casi todo el viaje dormido", dijo un emocionado Gorka. El único problema que se encontró Iñaki Sánchez en la carrera a Barcelona fue en El Prat cuando los taxistas del aeropuerto, al comprobar la presencia de un servicio especial de Bilbao, llamaron a los Mossos para denunciarlo: "Se han enfado mucho y eso que no sabían que lo estaba haciendo gratis. Si se enteran no salgo de ahí", comentaba en broma. Pero el de Iñaki no fue el único gesto de solidaridad. Antes de partir hacia Barcelona varias personas le dieron a Iñaki dinero para costear el viaje. "Hemos reunido 70 euros que se los voy a entregar al aita". Sin duda una historia con final feliz en tiempos de pandemia.