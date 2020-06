Sentido adiós a Jose Luis Kortajarena, el alcalde 'aldeano' de Ugao

Ugao expresa su cariño hacia Jose Luis Kortajarena, primer edil de 1991 a 2007, y que falleció el jueves a los 85 años

LA semana que acaba de terminar ha sido especialmente triste para EAJ-PNV de Ugao-Miraballes, con la pérdida de dos figuras muy queridas y destacadas del partido. El jueves 28 de mayo fallecía a los 85 años de edad Jose Luis Kortajarena, alcalde de la localidad durante cuatro legislaturas –de 1991 a 2007– y solo dos días después, el sábado, el miembro de la Junta Municipal Kepa Guinea, a la temprana edad de 63 años, una persona que desempeñó su labor en la sombra, pero de una manera "muy comprometida, trabajadora y siempre dispuesta a ayudar", destaca el actual primer edil, Ekaitz Mentxaka.

Las redes sociales se han llenado estos días de sentidos mensajes de pésame y condolencia por ambas defunciones y, además, han servido como muestra de reconocimiento y aprecio de sus convecinos hacia quien fuera regidor durante 16 años. "Como persona era sencillo, amigo de sus amigos, con carácter, y sobre todo, de gran corazón. Más que como político, hay que definirle como alcalde de su pueblo, y en este caso era de ideas muy claras, resolutivo, enemigo de la intolerancia y muy cercano, tanto con la ciudadanía de Ugao como de los propios trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento", resume Mentxaka.

Antes de su dedicación en cuerpo y alma a la política municipal, Jose Luis Kortajarena trabajó como comercial para Central Lechera Asturiana. En 1987 entró a formar parte de la corporación con Jose Isasi –otro histórico dirigente jeltzale ugaotarra– como alcalde y del que tomó el relevo de la makila en 1991. Tal y como destaca Ekaitz Mentxaka, cogió "un pueblo que estaba resurgiendo de los estragos de las inundaciones del año 1983 y en este punto siempre tenemos que valorar el titánico esfuerzo que desarrolló el anterior alcalde, José Isasi, que literalmente sacó a Ugao del barro". Ambos mandatarios locales, "hicieron posible un milagro que parecía imposible: evitar para siempre las inundaciones en Ugao-Miraballes".

Proyectos clave



En sus cuatro legislaturas como regidor, Kortajarena "puso los cimientos para la futura regeneración de la villa", afirma con seguridad. En concreto, bajo su mandato se ejecutaron e inauguraron proyectos de mucha envergadura y entidad, como el actual campo de fútbol de Arandia, las piscinas de verano y la urbanización y jardín de las zonas adyacentes, el polideportivo El Jaro, la plaza de José María Makua, la actual biblioteca municipal o el Palacio Jane. "También apostó fuerte por la cultura, ya que fue él quien realizó un gran esfuerzo para que nuestra villa tuviera una coral, de la que hoy día nos sentimos tan orgullosos".

Un joven Ekaitz Mentxaka entró a formar parte del equipo de concejales de Kortajarena en su última legislatura como primer edil (2003-2007). "La verdad es que cuando me pidió que formara parte de las listas electorales, sentí una mezcla de vértigo y de orgullo. Yo entonces estaba en la Junta Municipal de EAJ-PNV, pero hasta ese momento no me había planteado el ser concejal. Cuando me lo pidió, además con el ímpetu que él ponía en todo lo que decía y hacía, no pude decirle que no. Primero, por la pasión que él desprendía, y segundo, por la confianza que me transmitió en aquel momento. Ahora echo la vista atrás y me doy cuenta que si hoy día soy alcalde de Ugao-Miraballes se lo debo, en gran parte, a él. Porque fue quien confió en mí en aquel entonces".

Aprendiendo y trabajando codo a codo con Jose Luis Kortajarena por el desarrollo, el futuro y la mejora de la calidad de vida de la villa también estuvo Izaskun Landaida, actual Directora de Emakunde y quien tomó el relevo de su makila en el momento de su retirada. "Tuve la suerte de formar parte de su equipo durante 12 años en los que me enseñó muchísimo de gestión municipal. En 2007 me tocó recoger su testigo. No era un reto fácil. Por ello, nunca olvidaré su apoyo incondicional, sus consejos y sus palabras de ánimo. Eskerrik asko Jose Luis. Goian Bego", declara con cariño.

Los recuerdos que la figura de Kortajarena ha dejado en los dos dirigentes jeltzales son muchos, y todos buenos. Mentxaka destaca uno especialmente. "Cuando uno entra a un Ayuntamiento como yo con 28 años, tiene muchas cosas por aprender. El trabajo y la experiencia te acaban dando el conocimiento, pero en mis primeros años, sobre todo en los plenos, me sorprendía la fe que trasmitía y toda su sabiduría. Él se denominaba a sí mismo como el aldeano. Lo era, y a mucha honra. Era un aldeano bueno, era un aldeano muy inteligente, y era y ha sido un aldeano entrañable hasta el último de sus días".

Su apoyo y sus consejos han sido, hasta el último momento, constantes. "Él siempre me decía que estábamos para trabajar por nuestro municipio, que luego las cosas podían salir mejor o peor, pero que había que poner el corazón y la cabeza en todo lo que hacíamos. Siempre mostró mucha confianza en mi labor, en lo que yo hacía, y la verdad es que le estaré eternamente agradecido por ello". Honradez, compromiso y trabajo es lo que, en todo momento, demostró como servidor público y lo que pidió, también, a sus compañeros de partido. "Él encarnaba esos valores a la perfección, por lo que para mí, siempre ha sido un ejemplo, un espejo en el que mirarme", reafirma.

Siempre al lado del partido



Apartado desde hace años de la primera línea de la vida política municipal, Jose Luis Kortajarena nunca dejó de poner a disposición de EAJ-PNV su experiencia y sus conocimientos. "Si le necesitabas para algo, ahí estaba, siempre dispuesto a ayudar tanto a las personas que estamos en el Ayuntamiento como al propio partido", asegura el primer edil. "Y siempre –añade– en positivo. Era una persona muy optimista. Cuando yo le llamaba de vez en cuando para felicitarle por su cumpleaños, para ver cómo estaba o para preguntarle sobre algún tema de su época, me daba ánimos. Siempre tenía buenas palabras. Te decía: ya he leído que vais a hacer esto, que estáis haciendo lo otro...". Y en esas conversaciones informales sobre el devenir de la gestión de Mentxaka "siempre acababa diciendo: lo estáis haciendo muy bien, la gente está contenta. Ese era él, una persona positiva y entrañable", apostilla.

Jose Luis Kortajarena ha sido despedido en privado, en la intimidad de su familia y seres queridos. La actual coyuntura, en proceso de desescalada del estado de alarma, hace complicado ofrecer un homenaje a su figura, legado y trayectoria, pero Ekaitz Mentxaka tiene claro que EAJ-PNV de Ugao-Miraballes "le debemos un sentido reconocimiento y, aunque es algo que corresponde decidir a la Junta Municipal, no tengo ninguna duda de que lo tendrá".

"Jose Isasi sacó a Ugao del barro y Kortajarena puso los cimientos para su regeneración" Ekaitz Mentxaka Actual alcalde de Ugao