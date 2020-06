El PNV de Arrigorriaga critica la prórroga del presupuesto

El equipo de gobierno de Arrigorriaga, formado por EH Bildu y la agrupación ciudadana Arrigorriaga Gara, anunció la semana pasada su decisión de no presentar proyecto económico para este ejercicio y pasar a gestionar este primer año de legislatura con los presupuestos prorrogados de 2019. La alcaldesa, Maite Ibarra, lo justificó aludiendo a la crisis sanitaria del covid-19 y reconociendo que, ante la nueva coyuntura, su propuesta ya no era "viable". Sin embargo, el grupo municipal de EAJ-PNV, principal fuerza de oposición de la corporación local, no comparte la decisión adoptada por el equipo de gobierno y ha querido hacer público que antes de decretarse el estado de alarma se llegó a pactar un acuerdo muy beneficioso para el pueblo.

"La pandemia cogió al equipo de gobierno con los deberes sin hacer. Es decir, sin haber aprobado este proyecto de presupuesto. Y ahora decide no hacer ningún otro esfuerzo para que Arrigorriaga tenga los presupuestos que merece prefiriendo continuar con unas cuentas prorrogadas que, casualmente, diseñó y puso en marcha el anterior equipo de gobierno formado por EAJ y PSE al que votaron no el día de su aprobación", declara la portavoz jeltzale, Sonia Rodríguez.

Ante esta decisión, se pregunta: "¿Este es el gobierno del cambio que habían prometido a Arrigorriaga?". Y es que con las cuentas prorrogadas, EAJ-PNV entiende que EH-Bildu y Arrigorriaga Gara tienen "carta blanca para ocultar su falta de iniciativa y de proyectos. La formación jeltzale hace, además, referencia al remanente de tesorería del que dispone el Ayuntamiento de Arrigorriaga y que asciende a más de 1,5 millones de euros, una partida "muy abultada, en parte por la inacción del equipo de gobierno" y que, en la actual coyuntura, "hace mucho más fácil poder gestionar la crisis provocada por el covid-19".

En lo que sí que ha habido consenso político en el seno de la corporación local ha sido en la aprobación de un paquete de medidas para hacer frente a la crisis económica y social generada por la pandemia y que gira en torno a cuatro ejes: no dejar atrás a familias y colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, impulsar y ayudar a la reactivación del comercio local y tejido asociativo, reactivar social y económicamente Arrigorriaga y garantizar los criterios sanitarios y de seguridad a la ciudadanía, tanto en la calle como en las instalaciones del Ayuntamiento.

En este sentido, EAJ-PNV ha recordado que el plan de medidas para hacerle frente presentado por el equipo de gobierno la semana pasada incluía gran parte de las aportaciones que la formación jeltzale había registrado el 30 de marzo, pero en un primer momento no se refiere a la procedencia. "Les ha terminado saliendo mal la jugada. Desde EAJ-PNV seguimos trabajando con responsabilidad y el lunes presentamos cinco nuevas iniciativas que han tenido que añadir, sin más opción que reconocer que efectivamente, el plan de medidas no es solo del equipo de gobierno sino de toda la corporación", revela Rodríguez.

500.000 euros en ayudas



La dotación económica pactada y reservada para hacer frente a esta crisis social y económica asciende a 500.000 euros. En concreto, 266.500 euros se destinarán a la reactivación comercial y del empleo con actuaciones como subvención directa al comercio, exención tasas, campañas de promoción en hostelería, medidas de apoyo al emprendimiento, fomento de la formación en modernización y digitalización del comercio local y aplazamiento de alquileres y posibilidad de fraccionamiento en los pabellones industriales. Otros 80.000 euros servirán para hacer frente a trabajos de desinfección y limpieza y 153.500 euros a reforzar los programas de ayudas de los Servicios Sociales además de poner en marcha bonos de alimentación para familias vulnerables, ampliar la subvención a Cáritas, ayudas para garantizar la conectividad del alumnado de la escuela, adquisición y confección de mascarillas y ayudas a la conciliación familiar mediante actividades que fomenten el euskera.

Posición EAJ-PNV

"Incapacidad en la gestión" sobre las cuentas. La prórroga del presupuesto ha sido criticada por la formación jeltzale al entender evidencia la incapacidad de gestión mostrada este inicio de legislatura por EH Bildu y Arrigorriaga Gara.

Consenso en la atención a personas vulnerables. EAJ-PNV ha firmado, junto a todas las fuerzas políticas, el plan de reactivación económica y social para hacer frente a la crisis provocada por el covid-19 y que incluye medidas dotadas con 500.000 euros.