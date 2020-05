Los seis finalistas de BBK Soinu Berriak presentan sus obras

Las seis bandas seleccionadas para la fase final de la II edición de BBK Soinu Berriak, concurso musical para descubrir grupos y artistas emergentes de Bizkaia, inician este martes la presentación de sus respectivos trabajos dentro de una fase final que finaliza el sábado. El próximo lunes, 25 de mayo, se darán a conocer las tres mejores bandas premiadas.

El estado de alarma ha obligado a sustituir los conciertos en la sala BBK bilbaíia por una emisión en las redes sociales de la propia sala de los trabajos, que el público podrá seguir de forma gratuita.

Según han indicado desde BBK, las seis propuestas finalistas de este año son Gugebato, Nize, Mi Buenaventura, Jean Paolo y la Siempreviva, Instituto de Vandalismo Público y DouleurDolor.

El estado de alarma y las prohibiciones sobrevenidas en materia de espectáculos han obligado a la organización a cambiar el formato del concurso, y sustituir los conciertos de la Sala BBK por la emisión de los trabajos presentados, que constarán de entre tres y cinco temas por grupo, a través de internet. Tras su emisión, un jurado profesional anunciará el lunes el ganador de esta segunda edición así como las otras dos propuestas seleccionadas dentro del palmarés.

La situación generada con la llegada del coronavirus no ha anulado esta iniciativa de BBK que quiere seguir ofreciendo una oportunidad a jóvenes que están dando sus primeros pasos en el mundo de la música. Este año buscarán el máximo reconocimiento de la Sala BBK para artistas y bandas noveles del territorio, seis formaciones: Gugebato, Nize, Mi Buenaventura, Jean Paolo y la Siempreviva, Instituto de Vandalismo Público, y DouleurDolor.

REQUISITOS



Para participar en Soinu Berriak se requiere que el artista solista o al menos uno de los miembros de la banda candidata esté empadronado en Bizkaia, y siempre que no tengan un contrato discográfico en vigor. Todos los géneros han sido admitidos (Rock, Pop, Soul, R&B, Hip Hop, Trap, Electrónica, Surf, Garaje, Folk, Metal...).

El jurado estará compuesto por Ruben Tena (de la promotora Last Tour), Koldo Bilbao (Fundación BBK), Deu Txakartegi (director del concurso y cantante de WAS), Jon Aguirrezabalaga (productor, Estudios El Tigre) e Iker Bárbara (director revista Zarata-Mondosonoro), quienes se encargarán de elegir a los tres mejores artistas o bandas, teniendo en cuenta "la originalidad, la personalidad, el potencial, el talento y el carisma de los participantes".

Pese al estado de alarma, BBK mantiene las principales recompensas para los tres primeros clasificados. El ganador actuará en una próxima edición del BBK Live Festival o del BIME Live del BEC, "cuando la situación lo permita", y grabará un EP con cuatro temas en los estudios de El Tigre, en Deusto, además den un directo y un videoclip. El segundo clasificado, obtendrá también la grabación del EP y del video y el tercero podrá también grabar un EP con sus composiciones.