Lantegi Batuak generó en 2019 un total de 127 empleos para personas con discapacidad en Bizkaia

Lantegi Batuak logró generar el año pasado 127 oportunidades laborales para personas con discapacidad en Bizkaia, 55 de estas en empresas ordinarias. Estas cifras cobran un especial significado al tratarse de un colectivo con graves dificultades de acceso al mercado laboral y cuya tasa de paro supera el 16 por ciento en el Territorio.

En conjunto, a 31 de diciembre de 2019, 3.188 personas -un 36% de mujeres y un 64% de hombres- formaban parte de Lantegi Batuak, el 82% de ellas con discapacidad.

La organización de economía social obtuvo en 2019 una facturación de 73 millones de euros, con un volumen de autofinanciación del 80 por ciento, y siguió ahondando en su proceso de diversificación sectorial y ampliando su oferta de servicios y multitecnológica.

Oihane tiene 24 años y ha sido una de las personas que ha comenzado a trabajar en Lantegi Batuak, en su caso en la recepción del centro de Getxo. "Llevo en este puesto tres meses. Me encanta este trabajo, aunque a veces es duro porque todavía tengo mucho que aprender.

Empecé en Lantegi Batuak como usuaria del servicio ocupacional, en Etxebarri y Loiu", afirma. Tras formarse en administración, a través del programa Lan Eskola de Lantegi Batuak, fue contratada en Loiu para realizar labores administrativas. "Iba para un mes y estuve siete. Después me propusieron la recepción de Getxo. Era un reto, estar cara al público€pero me lancé". El proceso formativo ha sido muy importante para ella: "Además de lo que he aprendido sobre administración, valoro mucho lo que me han apoyado en la parte emocional. Me siguen ayudando y animándome a avanzar", añade.

En lo que hace referencia al empleo ordinario, una de las empresas de Bizkaia que ha contratado en 2019 a personas con discapacidad con el apoyo de Lantegi Batuak ha sido el Grupo Ansareo, dedicado a la venta, instalación, mantenimiento, reparación y alquiler de equipos de presión, de bombeo y contraincendios.

Allí trabaja Nuria, que tiene 36 años. Sus primeras experiencias laborales fueron en empresas ordinarias, donde no encontró la estabilidad o continuidad que buscaba. Posteriormente ha trabajado en el Centro de Getxo de Lantegi Batuak, primero en el área de Gestión Documental, y posteriormente en la recepción.

En octubre de 2019 le surgió la posibilidad de trabajar en la recepción de Grupo Ansareo. Preparó la entrevista a conciencia, con la ayuda del preparador laboral de Lantegi Batuak, y fue seleccionada. Empezó a trabajar en noviembre de 2019. Su principal cometido es "atender llamadas. Muchas de ellas son avisos de averías que tengo que anotar y avisar a quien corresponda. También atiendo a las personas que allí se presentan, envío correos electrónicos, recibo y reparto la correspondencia y la valija interna. En momentos puntuales ayudo en la gestión de archivos y me encargo de gestionar envíos o pedidos de material", apunta.

Nuria agradece "el apoyo recibido por los profesionales del programa de Empleo con Apoyo de Lantegi Batuak", y se siente "acogida e integrada en la empresa". "Tenía ganas de enfrentarme a un empleo ordinario y poner en práctica todo lo aprendido. Demostrarme a mí misma y a otras personas que soy capaz. Y mejorar económicamente para poder independizarme", concluye.

Mónica Álvarez, directora de Recursos Humanos de Grupo Ansareo, añade: "Con relación a la incorporación de Nuria a la empresa, queremos resaltar su alta capacidad resolutiva y eficacia. Desde el primer día se ha esmerado por conocer los valores y la cultura de la organización, además de fomentarlos. Cuenta con numerosas habilidades sociales y comunicativas. Gran capacidad de adaptación, así como de trabajo En equipo. Su proceso de adaptación ha sido rápido y sencillo, aportando desde el primer momento frescura a la organización."