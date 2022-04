Mumbrú: "Las derrotas hacen un poco de mella, pero el equipo está bien"

Sin demasiado tiempo para lamentarse de la derrota sufrida el miércoles en Málaga, el Surne Bilbao Basket trabaja ya en la preparación del nuevo duelo que deberá afrontar el domingo (12.30 horas) en la pista del Urbas Fuenlabrada. Álex Mumbrú considera que los suyos están preparados para este nuevo compromiso y ha apuntado este viernes que "el equipo está bien. El partido contra Baskonia fue duro para nosotros porque era en casa y la cosa fue como fue, pero en Málaga estuvimos bien durante muchos minutos aunque ellos en el último cuarto estuvieron acertados y a nosotros nos faltó algo más de chispa. El deporte sigue y ahora hay que pensar en el Fuenlabrada, un equipo que necesita victorias, que sabemos que en su pista es duro y juega bien. Va a ser un partido complicado".

El conjunto vizcaino afrontará este encuentro sin acabar de tener a todos sus jugadores en perfecto estado de revista. "A Málaga fuimos un poco en cuadro. Rafa Luz llegó poco antes del partido porque había sido padre y no pudo tener muchos minutos porque no estaba preparado, David Walker estaba lesionado y Ludde Hakanson está jugando pero solo ha tenido dos entrenamientos desde su vuelta al equipo. Vamos a ver si poco a poco entran en ritmo. No es el mejor momento para que pasen estas cosas, pero hay que estar preparado", ha reconocido. El alero estadounidense podría regresar al equipo de cara a esta cita.

El técnico catalán ha hecho hincapié en que al equipo no le están haciendo especial daño las últimas derrotas: "Lo primero que nos gustaría es tener a todos los jugadores y no los estamos teniendo, ni siquiera en los entrenamientos, y eso se nota un poco. A partir de ahí, hay que saber ganar y perder, no irte arriba cuando estás ganando ni abajo cuando estás perdiendo. Todos los equipos tienen altos y bajos en una temporada, nosotros notamos mucho los estados de forma. Las derrotas siempre hacen un poco más de mella, pero el equipo mentalmente está bien". En ese sentido, ha reconocido que "el único momento complicado fue el partido contra el Baskonia en casa porque no esperábamos que fuera como fue y eso te deja tocado porque no estuvimos bien delante de nuestra gente, pero hay que pasar página".

UN RIVAL NECESITADO

El rival del domingo, el Fuenlabrada, es uno de los componentes del pelotón de equipos con ocho victorias que se encuentran plenamente inmersos en la lucha por la salvación, por lo que se juega mucho en esta cita. Al Surne Bilbao, la cercanía del partido le viene también bien, en opinión de Mumbrú, para no pensar demasiado en las últimas derrotas: "El Fuenlabrada habrá tenido tiempo para preparar nuestro partido durante toda la semana, pero si te soy sincero cuando pierdes un encuentro cuanto antes llegue el siguiente mejor. Puede que haya cansancio por otro viaje en esta racha de cuatro partidos de cinco fuera, pero cuando empiece el partido tendremos que ponernos a su nivel de intensidad".

"El Fuenlabrada es un equipo exigente, que juega con mucho ritmo y que en su cancha es muy duro. Tienen todas las posiciones bien cubiertas y son capaces de ir introduciendo cambios tácticos con el paso de los cuartos. Tendremos que estar concentrados los cuarenta minutos y listos desde el punto de vista mental", ha desgranado el entrenador catalán, incidiendo en que "tenemos que intentar parar su contraataque, controlar el rebote, que el partido sea más tranquilo, jugar más parados y en situaciones de cinco contra cinco. Ir a menos posesiones para tratar de controlarles".

Preguntado sobre si una hipotética derrota podría hacer aflorar los nervios por ver cómo le renta respecto a los equipos de abajo mengua, Mumbrú ha sido muy claro: "¿Nervios con lo que pasamos el año pasado? En eso somos de acero. Nosotros sabemos que la temporada no dura diez partidos, dura los 34 que hay que jugar. Antes había partidos aplazados, pero ahora cada equipo sabemos ya dónde estamos. Es importante ir partido a partido y estar preparados para todo lo que venga".