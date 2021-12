El Bilbao Basket, sin Rousselle en un tramo decisivo

TRAS la conclusión del derbi vasco del pasado sábado en el Buesa Arena, en el seno del Surne Bilbao Basket ya temían que su ya poblada enfermería iba a sumar un nuevo inquilino y no precisamente para una estancia corta. En su rueda de prensa posterior al duelo, Álex Mumbrú ya apuntaba que Jonathan Rousselle, que en el amanecer del segundo cuarto se había dañado su muñeca izquierda en un choque fortuito con su compañero Álex Reyes, podía verse obligado a permanecer algunos meses en el dique seco, algo que quedó confirmado ayer tras los resultados de las pruebas a las que fue sometido el base francés. Rousselle sufre, según reza el parte médico, "una fractura no desplazada de estiloides del radio de la muñeca izquierda y se ha iniciado un tratamiento conservador con férula de yeso para su recuperación", lo que supone un periodo de baja de dos meses en el mejor de los casos y, atendiendo al peculiar calendario de los hombres de negro y su parón competitivo de un mes en febrero, un regreso a la competición ya en marzo.

La lesión del director de juego galo deja en una situación límite a un equipo que presenta un fondo de armario muy dañado, sobre todo en su rotación exterior, que llega, además, en un tramo liguero que puede resultar importantísimo para el porvenir clasificatorio del conjunto vizcaino en su lucha por evitar el descenso –a día de hoy ocupa la penúltima plaza–. Al Surne Bilbao Basket le quedan cinco partidos para acabar la primera vuelta y cuatro de ellos los disputará como anfitrión en un Bilbao Arena en el que ha sumado las tres victorias que figuran en su casillero. Esos cuatro compromisos frente al Río Breogán (este jueves), Gran Canaria (domingo), Unicaja y Morabanc Andorra y la visita al Coosur Betis, colista de la Liga Endesa, en un duelo de tremenda trascendencia pueden suponer un importante impulso para los de Álex Mumbrú o complicarles mucho la existencia si las cosas no salen bien.

Y lo cierto es que la escuadra bilbaina no afrontará este mes de competición desde la mejor de las disposiciones, sobre todo en su arranque. La lesión de Rousselle obliga a la entidad de Miribilla a una nueva incursión en el mercado de fichajes porque el estado de su rotación exterior es dantesco. A día de hoy su único base en perfecto estado de revista es Stefan Peno, un recién fichado que el sábado, tras un puñado de entrenamientos con el grupo, jugó en el Buesa Arena casi más minutos (27) que en el resto de la temporada con las camisetas del Alba Berlín y el Prienai (29). Lo mismo puede decirse en la posición de escolta con Khyri Thomas, otro debutante ante el Bitci Baskonia que dejó muy buenas sensaciones pero que acabó totalmente agotado tras sus 26 minutos en cancha (23 puntos) al tratarse de su primera cita competitiva de la temporada. De cara al jueves se espera que Ludde Hakanson esté recuperado de su proceso gripal y pueda moverse a caballo entre las dos posiciones, pero a no ser que Rafa Luz o Tomeu Rigo, ambos lesionados, estén en disposición de echar una mano por la urgencia de la situación, las dos posiciones exteriores estarán cogidas con alfileres, ya que con la llegada de Thomas y con Jeff Withey ocupando la otra plaza de extracomunitario el ya recuperado Andrew Goudelock no tiene hueco en la configuración del equipo.

Todo encuentro tiene importancia en sí mismo, pero aprovechar este tramo de cuatro partidos en casa y un solo desplazamiento a la cancha del colista sería importantísimo para el conjunto vizcaino antes de que en las posiciones bajas de la tabla clasificatoria de la Liga Endesa empiecen a fabricarse brechas importantes. Por el momento, el Surne Bilbao Basket sigue teniendo a una victoria a cuatro equipos (Monbus Obradoiro, Hereda San Pablo Burgos, Casademont Zaragoza y un Urbas Fuenlabrada que ha salido de posiciones de descenso merced a sus dos últimos triunfos consecutivos) y suma una más que el Coosur Betis, pero conviene aprovechar los tramos de calendario favorables para no caer en una situación preocupante. Las circunstancias no son desde luego las más apropiadas, pero no queda más remedio que saber lidiar con este tipo de adversidades y ofrecer la versión más competitiva posible, como ya ocurrió el sábado contra el Bitci Baskonia pese a la derrota final cosechada.

Final de la Primera vuelta

PartidoFecha

Bilbao Basket-Breogán16-XII (20.00 h.)

Bilbao Basket-Gran Canaria19-XII (12.30 h.)

Bilbao Basket-Unicaja29-XII (21.30 h.)

Betis-Bilbao Basket03-I (19.00 h.)

Bilbao Basket-Andorra09-I (12.30 h.)

Los de Álex Mumbrú cerrarán la primera vuelta con cuatro encuentros en el Bilbao Arena y una visita al Coosur Betis, colista