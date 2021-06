Lituano por lituano en el Bilbao Basket

El Bilbao Basket, confirmado el fichaje del alero galo Valentin Bigote, sigue dando pasos en el mercado en línea con lo apuntado la semana por Deia y ello supondrá como siguiente movimiento el cambio de un lituano por otro, y de la misma generación, en el puesto de cuatro. Medios del país báltico anunciaban ayer que Gytis Masiulis, que en la última temporada ha militado en el Lietkabelis Panevezys, ha llegado a un acuerdo con el club vizcaino para la próxima temporada. Al mismo tiempo, el portal especializado Eurohoops confirmaba que Arnoldas Kulboka está a punto de salir rumbo a los Charlotte Hornets, lo que supondría que dejaría un dinero por su cláusula de rescisión. Este movimiento no ha sorprendido a los responsables del Bilbao Basket ya que el jugador tiene en su cabeza desde hace tiempo la idea de probar en la NBA y, al parecer, tiene la oportunidad de firmar un contrato dual con la franquicia de Michael Jordan.

Si se confirma este cambio de cromos de la misma procedencia, el Bilbao Basket conseguiría a un jugador con buenas condiciones también, aunque de características distintas. Masiulis tiene un estilo más agresivo, físico y completo que Kulboka, que hasta ahora ha destacado por su buena mano desde el perímetro y por sus problemas para defender en posiciones cercanas al aro. En este aspecto, el pretendido para la próxima temporada va mostrando una evolución en el lanzamiento exterior sin dejar de lado sus otras virtudes, como ha quedado refrendado este último curso en el que acabó con números destacados tanto en la Liga lituana como en la Eurocup.

De hecho, ahora mismo Gytis Masiulis se encuentra preparando con su selección el Preolímpico que se celebra la semana que viene y se mantiene entre el grupo de quince jugadores que maneja Darius Maskoliunas y en el que también está Regimantas Miniotas, uno de los jugadores que tiene contrato con el Bilbao Basket. Además, el jugador de Kaunas tiene otro motivo añadido para recalar en la Liga Endesa y es que su padre Tomas, medallista con Lituania en los Juegos de Sydney, es uno de los técnicos asistentes de Sarunas Jasikevicius en el Barça.

derecho de tanteo

Por otro lado, ayer se confirmó que el Bilbao Basket ha incluido en la lista de jugadores sujetos al derecho de tanteo a Ondrej Balvin, John Jenkins y Jaylon Brown. Esto significa que el club podría igualar cualquier oferta que les llegara a tres de sus piezas claves la pasada temporada desde la ACB. Y en caso de que firmaran nuevos contratos fuera de la Liga Endesa se aseguraría sus derechos para cuando regresaran porque este es un derecho que no caduca. En ocasiones, los clubes lo han utilizado para forzar alguna negociación y sacar rendimiento económico a jugadores que acaban contrato.

El Bilbao Basket es consciente de que no va a poder retener a los tres, pero confía en que al menos uno pueda renovar y, en ese sentido, la prioridad es John Jenkins porque ya demostró en el tramo final de la temporada que puede cargar con la responsabilidad anotadora en el perímetro. Y otro de los movimientos claves del verano debe ser encontrar un pívot que consiga hacer olvidar a Balvin para dar equilibrio al juego. Además, el equipo necesita otro jugador que ocupe plaza de cupo de formación para cubrir la plaza de Felipe dos Anjos. Dentro de las limitaciones económicas, se pretende repartir los recursos de manera que el bloque no se resienta y se debilite en caso de que haya lesiones, como ocurrió la pasada temporada, y no haya tanta diferencia de calidad en la rotación.