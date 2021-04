Ondrejv Balvin, jugador del Bilbao Basket optimista: "Dependemos de nosotros"

Ondrej Balvin, jugador del Bilbao Basket, se mostró "optimista" sobre las opciones de permanencia de su equipo en la Liga Endesa aún teniendo que visitar el jueves al Unicaja en el Martín Carpena (21.15 horas) en el primero de los dos partidos ligueros que le esperan esta semana.

El gigante checo (2,17 metros) es optimista porque, a pesar de encontrarse en zona de descenso a ocho partidos para el final de la liga regular, "lo mejor" para su equipo es que depende de sí mismo.

"Tenemos partidos duros, pero queda bastante y está en nuestras manos en este final de temporada. Es lo mejor que podía pasarnos, que dependemos de nosotros mismos y tenemos partidos para demostrar que somos capaces", subrayó el pívot internacional en la rueda de prensa que ofreció en Miribilla.

Balvin aseguró que, después de la jornada de descanso del pasado fin de semana, están plenamente enfocados en el encuentro ante Unicaja tras haber "pasado página" y "reflexionado" tras la última derrota encajada ante el BAXI Manresa en el Bilbao Arena.

"Ellos tuvieron mucha más hambre y ahí no es un tema táctico, es más tema de quién quiere más. En los finales de temporada no es quién tiene mejor defensa o mete más puntos, es quién tiene más hambre. La culpa la tuvimos nosotros, no el entrenador. No estábamos preparados para este partido", reflexionó.

Por otro lado, el interior restó importancia a las victorias conseguidas en la última jornada por rivales directos como Betis, Fuenlabrada y Obradoiro porque, recalcó, "necesitamos dos equipos debajo nuestro, no cinco".

"Lo bueno es que tenemos el 'average' a favor con algunos de ellos y eso nos puede ayudar bastante al final. Ahora tenemos a dos al Fuenlabrada y por eso el sábado nos jugamos casi la liga", apuntó Balvin recordando el partido del próximo sábado en el Bilbao Arena ante el conjunto madrileño.

Ya sobre el choque de Málaga, el pívot checo, segundo jugador más valorado de la Liga Endesa por detrás de Giorgi Shermadini y líder en las estadísticas de rebotes defensivos, ofensivos y totales, incidió en que para tener opciones de ganar necesitarán demostrar "más hambre" que el conjunto malagueño.

Balvin destacó sobre todo "el perímetro" del equipo de Fotis Katsikaris con jugadores como Jaime Fernández, Darío Brizuela, Alberto Díaz y el exjugador del Bilbao Basket Axel Bouteille.

"En el perímetro están muy fuertes y tienen buenas individualidades. Hay que pararles a todos por fuera porque si uno o dos fallan tiene otros que pueden coger el mando. Ahí tenemos que estar bien defensivamente y hacer las cosas que nos pide Alex", admitió, antes de evitar echar cuentas de los partidos que van a necesitar para lograr la permanencia.

"La salvación suele estar sobre 10-11 partidos. Si estás por debajo no dependes de ti mismo. Si se pueden ganar 4-5, genial. Si son tres, bien. Pero no podemos pensar que necesitamos tres. Tenemos que ir partido a partido e ir al máximo y a ver que podemos sacar", resumió.