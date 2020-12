Más problemas ante una cita clave para el Bilbao Basket

La fortuna y el Bilbao Basket no caminan esta temporada por la misma senda. Lo que el pasado ejercicio fue una unión placentera se ha convertido en el presente en una relación a cara perro. Parece que por unas circunstancias u otras no hay manera de que Álex Mumbrú pueda trabajar de forma sostenible con su plantilla al completo y la negativa dinámica se está acrecentando en una fase de la campaña en la que los hombres de negro encadenan duelos ante rivales directos en la lucha por la salvación. Este mediodía llega al Bilbao Arena el Movistar Estudiantes, decimocuarto clasificado con cuatro victorias y ocho derrotas, y el técnico catalán tiene las dudas de Ondrej Balvin, Ludde Hakanson y Quentin Serron, su gran bastión interior, su base suplente y su especialista defensivo en el perímetro.

El tobillo del pívot checo, lesionado con su selección, trae por la calle de la amargura al cuadro técnico y el propio Mumbrú reconoció que su concurso hoy es altamente dudoso, una baja que si se confirma deja al colectivo sin su gran intimidador y su principal amenaza ofensiva en las distancias cortas. Además, Hakanson tampoco estará al 100% si finalmente puede dar relevos a Jonathan Rousselle pues su capacidad pulmonar sigue resentida tras pasar la enfermedad provocada por el covid-19, mientras que los problemas de rodilla del escolta belga ya quedaron a la vista en el duelo del jueves ante el Andorra.

Demasiados problemas para afrontar con garantías un duelo de la importancia del de hoy ante un rival que acumula cuatro derrotas consecutivas y que obligará al resto de jugadores a realizar un sobreesfuerzo ante un cuadro estudiantil irregular pero con bastante calidad individual, sobre todo en lo que respecta al juego exterior. John Roberson (13,8 puntos por partido, 49,3% en triples), Aleksa Avramovic (14,3) y Alessandro Gentile (15,1, amasando trece lanzamientos por cita) forman un tridente exterior con el que también colabora el joven fusilero Dovydas Giedratis y el gigantón Alec Brown, que se desenvuelve muy bien desde la línea de 6,75. Muchos focos de atención para un Bilbao Basket que deberá incrementar su eficacia defensiva para poder controlar a su rival y llevar la voz cantante. La posibilidad de imponer su juego interior pierde enteros si Balvin no puede vestirse de corto, pero entre Goran Huskic, Felipe Dos Anjos y el recién llegado Regimantas Miniotas tendrán que seguir dando pasos al frente. La fortuna no está acompañando al Bilbao Basket, pero la competición no espera a nadie y el duelo de hoy es de gran importancia.