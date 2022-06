El as del entrenador en las elecciones del Athletic

Cada uno tiene un as en la manga. Como si se tratara de una partida de póquer. La carrera electoral a la presidencia del Athletic se ha convertido en una batalla táctica, que no es nada nuevo. Ricardo Barkala, Iñaki Arechabaleta y Jon Uriarte, los tres aspirantes a dirigir la entidad bilbaina en sustitución de Aitor Elizegi, juegan con sus respectivos tiempos, conscientes de que cualquier movimiento en falso podría suponer cavar su propia tumba. Les toca, por tanto, hilar muy fino. Restan solo diez días para que la masa social dicte sentencia en las urnas y los candidatos solo han desvelado esbozos de sus proyectos y escasos nombres propios.

Barkala y Arechabaleta son, en este sentido, los que han adelantado algunas de sus apuestas, mientras que Uriarte se hace de rogar. Como se conoce, Ramón Planes y Ainhoa Tirapu son los fichajes del presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao para asumir la dirección deportiva, masculina y femenina, en caso de vencer en los comicios; y el estadounidense Joshua Schirmer, el del directivo del grupo Vocento como responsable de la metodología y formación de la sección femenina. Sea como fuere, esconden como oro en paño la identidad de su entrenador, el órdago que decantará el resultado.

La rumorología, así las cosas, se ha erigido en caldo de cultivo para lanzar nombres de los elegidos por los candidatos para ocupar el banquillo tras el cierre de la etapa de Marcelino, que está descartado para Barkala pese a sus conversaciones con el asturiano. El de Portugalete, Arechabaleta y Uriarte no tienen previsto dar el bombazo a corto plazo y las previsiones apuntan a que será a falta de escasas jornadas para la cita electoral cuando lo hagan. Pura estrategia, aunque la caña ya está lanzada por cada uno de ellos. Mauricio Pochettino es la gran apuesta de Barkala, sobre todo si el argentino llega a un pacto para desvincularse del PSG y seducido por la relación que mantiene con Planes, con el que trabajó en el Espanyol y en el Tottenham. Precisamente, medios ingleses, como el Daily Mail, señalan esta misma tarde que el acuerdo estaría cercano. Con todo, Barkala también tendría abierta una vía de comunicación con Joachim Löw, ex seleccionador de Alemania.

El de Pochettino es el nombre que más suena junto al de Marcelo Bielsa, que suena en la agenda de Arechabaleta como la gran baza del deustuarra, incluso miembros de su plancha ya han dados pistas al respecto. El rosarino, que ya ejerció en el Athletic entre 2011 y 2013 y que ha sido destituido en el Leeds, ofrece un envite potente, pero al mismo tiempo entraña sus riesgos por su perfil, que no entiende de grises. Es una hipótesis, porque a este candidato también se le asocia nombres como Rudi García. El propio Arechabaleta ha reiterado su idea de entrenador para el conjunto rojiblanco: "Que juegue intenso, con un fútbol directo y ambicioso". Unos calificativos que abren un amplio abanico de posibilidades. Bielsa, con todo, asoma como la máxima prioridad, quedaría por cerrar la operación y publicitarlo, probablemente a inicios de la próxima semana.

Uriarte, por último, se refugia en el mayor de los mutismos. Sus últimas declaraciones se remiten al sábado y en las mismas emplazó al socio a esta semana, "en la que empezaremos a presentar nuestro proyecto". A día de hoy solo se conocen intenciones, pero el emprendedor bilbaino no ha dado nombre alguno, aunque se entiende que el mexicano Carlos Aviña, que ejerce en el Círculo de Brujas, sería su número dos en Lezama. A Uriarte se le ha relacionado con Marco Rose, ex del Borussia Dortmund, pero este tiene pie y medio en el Galatasaray turco, por lo que las suspicacias se acentúan. El suizo Lucien Favre, ex del Borussia Mönchengladbach, Niza y Borussia Dortmund entre otros, y el italiano Roberto de Zerbi, que dirige al Shakhatar Donetsk ucraniano, también asoman en las quinielas.