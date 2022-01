De Marcos no descarta decir adiós en junio

Cinco integrantes de la plantilla del Athletic están desde ya en condiciones de buscarse la vida y atender ofertas para un posible cambio de aires porque la normativa así lo contempla, dado que finalizan contrato el próximo mes de junio. Se trata de Capa, Balenziaga, De Marcos, Dani García y Ezkieta. De momento no hay noticias de los planes que los dirigentes del club barajan para estos jugadores, en el sentido de que no ha habido un posicionamiento explícito. Será en los meses sucesivos cuando se entablen conversaciones, alguna de las cuales acaso se produzca con la temporada muy avanzada. No obstante, al menos en dos de los casos la resolución está cantada: ni Capa ni Ezkieta recibirán una proposición para continuar.

El club tiene la intención de sentarse a hablar con los otros tres. Representan situaciones diversas con el único denominador común de que se trata de futbolistas veteranos, oscilando entre los 32 y los 34 años de edad cuando en mayo la competición baje la persiana. El desenlace de todas ellas está en el aire a fecha de hoy. Dependerá de factores como el tipo de propuesta que haga el Athletic, el deseo personal de los implicados o las alternativas que manejan los técnicos de Lezama, si las hubiese y en qué plazos.

Lo de Capa viene de lejos. Bastantes meses atrás hubo una negociación que no cristalizó y la ausencia de sintonía entre las partes derivó en una incomunicación que persiste. Por si cupiera alguna duda de en qué punto se halla el asunto, no hay más que ver que el lateral, que en febrero cumplirá la treintena, permanece inédito en la presente campaña. Cero minutos en 19 partidos. El dato es demoledor si se considera que en la anterior Capa fue el más utilizado en su puesto habitual. Y elocuente, cabría añadir. Su suerte está echada.

El rol que desempeña Jokin Ezkieta resulta asimismo ilustrativo. Ni siquiera es el suplente de Simón, aunque figure en la mayoría de las convocatorias que elabora Marcelino. Su evolución desde que fuera captado del Barcelona no ha satisfecho las expectativas de los responsables de Lezama. Para una hipotética sucesión del meta titular, las apuestas se decantan por Agirrezabala y sucede además que en categorías inferiores asoman varios porteros que apuntan alto. Ezkieta solo ha actuado en cuatro partidos oficiales y este es su tercer año en el equipo. Está abocado a desarrollar su trayectoria fuera del Athletic.

Quien sí cuenta con muchos boletos para seguir vistiendo de rojiblanco es Dani García. Desde que en 2018 cambió Ipurua por San Mamés no ha dejado de acumular partidos con todos los técnicos. También es indiscutible para el actual. Desempeña el papel de centrocampista defensivo y no se le adivina recambio claro. Por características, Peru Nolaskoain podría asumir esa función, pero hoy por hoy no está en condiciones de confirmarlo debido a su interminable estancia en la enfermería. Es imposible saber si alcanzará el nivel que, recién ascendido del filial, le permitió firmar un contrato de larga duración.

La clave del futuro de Dani García puede estribar en la duración del nuevo acuerdo. Si el Athletic le quiere para dos años más, es posible que desestime otras posibilidades que no le van a faltar. Hará 32 años en mayo y seguro que él se ve capaz de alargar su carrera como mínimo ese tiempo. Cuesta imaginar que Ibaigane le proponga más de dos años, pero cabe que pretenda renovarle por uno solo, lo que activaría un tira y afloja con desenlace incierto.

dos clásicos

La vinculación de Balenziaga y De Marcos fue ampliada hasta el 30 de junio de 2022 en plena euforia por la consecución del título de la Supercopa. Ambos fueron titulares en las dos citas de dicho torneo y el discurrir de la temporada refrendó su peso en el proyecto: rondaron la treintena de encuentros. La importancia de Balenziaga no se ha resentido en el vigente ejercicio. Con Yuri Berchiche fuera de combate ha vuelto a ser imprescindible en su undécima campaña como rojiblanco. Otro aspecto que no puede obviarse al hablar de Balenziaga sería que no se adivina la existencia de un relevo claro. Yuri y él son los laterales izquierdos específicos de la plantilla, aunque en días sueltos aparezca Lekue en esa demarcación. En definitiva, el guipuzcoano de 33 años parte de una posición ventajosa en una negociación que presumiblemente girará en torno a alargar por una temporada más su estancia en el Athletic.

Menos certezas sugiere el porvenir de Óscar de Marcos, que soplará 33 velas en abril. Él mismo reconoció que el pasado invierno solo quiso firmar por un año más consciente de que ha perdido pujanza física, factor clave en su dilatada etapa en el Athletic. Ese argumento le puede empujar a colgar las botas en mayo, máxime tras comprobar que desde el verano su participación ha decaído. Así pues, no sorprendería si decidiese por su cuenta, sin esperar a escuchar lo que el club tenga a bien transmitirle. Trece son los años que ha cubierto en el equipo y en breve se convertirá en uno de los diez futbolistas con más partidos en la historia de la entidad, pero parece que De Marcos está mentalizado para poner el punto final a su productiva etapa en el Athletic.

mercado de invierno

Morcillo, cerca del valladolid

A punto de cerrarse su cesión. El mercado de invierno abre el telón mañana y uno de los jugadores del Athletic que tiene todas las papeletas para salir cedido es Jon Morcillo. Sin minutos en lo que va de temporada, Marcelino García Toral no ha puesto impedimento para que el extremo de Amorebieta busque un destino en busca de más protagonismo. El Valladolid ha sido el equipo que más interés ha mostrado por hacerse con sus servicios y, según las fuentes consultadas por este periódico, la operación está a punto de concretarse. De esta manera, Morcillo, que suma este curso 49 minutos en siete partidos, cumpliría el deseo de Pacheta, técnico del club pucelano, que ha pedido su incorporación. Otros clubes de la Liga Smartbank y de LaLiga también habrían preguntado por la situación del zornotzarra.