Joseba Etxeberria desvela que tuvo ofertas del Barça y del Everton

Es una leyenda del Athletic. Joseba Etxeberria (Elgoibar, 5 de septiembre de 1977) tiene escrito su nombre con letras de oro en la historia del Athletic. No en vano, es el tercer jugador de la entidad que más partidos oficiales ha disputado, un total de 513, solo superado por José Ángel Iribar (614) y Txetxu Rojo (541), por lo que su recuerdo es imborrable. El Gallo, como popularmente se le conoce y del que se hizo también conocer, está de conmemoraciones. El domingo celebró su cumpleaños, 44, y el pasado viernes se cumplieron 26 años de su debut como rojiblanco.

Lo hizo el 3 de septiembre de 1995 en el viejo San Mamés en un encuentro de liga ante el Racing, saldado con victoria de los entonces dirigidos por Dragoslav Stepanovic por un contundente 4-0 y en el que el exdelantero anotó el segundo tanto de los leones. Casi 15 años después, el 15 de mayo de 2010, Etxeberria cerró su dilatada etapa como futbolista del Athletic y lo hizo de nuevo con un nuevo triunfo en La Catedral, en esta ocasión ante el Deportivo (2-0). El elgoibartarra se fue del césped embargado por la emoción, su rostro proyectaba un mar de lágrimas que no hacía más que retratar su compromiso por la causa pese a ser fruto de innumerables rumores sobre el posible interés de clubes pudientes para hacerse con sus servicios. Etxebe, sin embargo, fue fiel al Athletic desde el primero y hasta el último día.

El propio Etxeberria pone el acento en esta realidad en una entrevista concedida al portal temático The Coaches' Voice, en el que hace una revelación que pocos conocían, pese a que hubo informaciones incompletas al respecto en esos tiempos. El también extécnico del Bilbao Athletic lo dice claro, sin medias tintas: "En las quince temporadas que estuve es verdad que hubo muchos rumores, pero yo en ofertas concretas solo tuve dos, una en 2004 del Barça y más adelante, a los dos o tres años, una oferta que llegó del Everton. Lo demás era más de rumores. Cada jugador lo que busca es sentirse a gusto, feliz, valorado; y todas esas cosas las sentía en el Athletic. Siempre ha sido muy fácil tomar la decisión de continuar. Echas la mirada atrás y después de tantos años estoy muy orgulloso de las decisiones que fui tomando y de la carrera que pude hacer en el Athletic".

Joseba Etxeberria se sincera en una publicación temática sobre el mundo de los entrenadores en un momento en que se encuentra en paro después de cerrar el último junio su etapa de dos años al frente del Bilbao Athletic, una vez que, entre otras razones, se le había cerrado las puertas del banquillo del primer equipo, como reconoció en una entrevista concedida a DEIA: "Me he vaciado dos años con la ilusión de ser una opción y no se ha dado". El de Elgoibar, que estuvo a un paso de lograr un histórico ascenso a LaLiga SmartBank al mando de los cachorros, se encuentra a la espera de que pueda afrontar un nuevo reto en los banquillos