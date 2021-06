Lezama muestra sus tripas

Lezama mostró ayer sus tripas. No lo hizo de forma pomposa, ni la exposición la lideró su cúpula. Se trató de proyectar el trabajo que se efectúa a diario en las capas que no salen en los medios, de poner en valor a los profesionales que ejercen entre bambalinas. Por ello, resultó novedoso la comparecencia de cargos prácticamente desconocidos para el gran público. Martín Urrejola, responsable de los clubes convenidos masculinos; José Luis Fuentes, con el mismo cargo en la sección femenina; Andoni Bombín, responsable de Metodología; y David Rincón, responsable del Departamento de Atención Integral; tuvieron voz, junto a la intervención puntual de Andoni Ayarza, adjunto a la dirección deportiva, para desgranar las líneas maestras de lo que se cuece en Lezama y la adecuación obligada a causa de la pandemia del covid-19. Urrejola lo resumió: "Nos hemos tenido que reinventar. Hemos acercado más Lezama a los clubes y los clubes a Lezama". No en vano, el club presentó, cuando entra en el último año del mandato de la actual Junta Directiva, el proyecto con los clubes convenidos, que se elevan a un total de 166 (149 de ellos en Bizkaia, nueve en Araba, seis en Nafarroa y uno en Gipuzkoa e Iparralde), y la letra redonda del mismo, que califican "como pionero" en el Estado durante esta crisis sanitaria.

Urrejola describió que el impacto de Lezama llega a más de 11.000 futbolistas de categorías inferiores, 10.125 de ellos federados, y a 1.860 técnicos, además que la presencia técnica en campo se eleva semanalmente a 60 clubes, 630 equipos; avanzó que los cinco centros médicos repartidos por la Bizkaia se centralizarán en Lezama, que el 82% de las formaciones han sido telemáticas y desgranó toda la gestión interna, dividida hasta en una docena de áreas, y las denominadas "píldoras", destinadas a "acercar la metodología de Lezama a la realidad de los clubes convenidos, en todos los ámbitos". Una metodología que, según Bombín, se aplica desde cinco años atrás -en tiempos de la anterior Junta- y que "busca mejorar la calidad del entrenador y su impacto sobre los jugadores". "La pandemia nos ha reinventado, cómo se asimila, por las restricciones, entrenar de seis en seis. Se ha seguido un ciclo que ha costado ese estímulo diferente. Hay que verlo como una oportunidad y no como una desventaja. Se trata de mejorar al jugador en todos los detalles", añadió el responsable de Metodología, que no cree que la pandemia haya generado "una generación perdida". Lectura en la que profundizó el psicólogo David Rincón, que recordó que el Athletic es pionero en la creación del área de protección infantil, en manos de Iñaki Alonso. "La pandemia ha cambiado las demandas y se ha trabajado más con los padres, sobre todo ante la incertidumbre emocional por no competir. Ha habido un pequeño distanciamiento, dejar de pensar en fútbol por no entrenar ni jugar€ pero se trata de corregir y estimular".

La política de captación fuera de Bizkaia centra otro de los focos de interés en las tripas de Lezama. La pandemia no ha permitido la misma interacción anterior a la crisis sanitaria, pero no por ello, según subrayó Urrejola, se ha dejado de actuar. Así lo han demostrado las renovaciones de convenios como los casos de la Txantrea, la franquicia rojiblanca en Nafarroa, o el Aviron Baiona. El responsable de esta área, que no descarta cerrar otro convenio con un nuevo club guipuzcoano, no dudó en resaltar, sobre todo, el acuerdo con el Antiguoko, que tanto aporta y que tanto ha dolido en el entorno de la Real Sociedad. "Sabemos la ventaja de trabajar con el club que mejor gestiona la cantera en Gipuzkoa. No solo por los jugadores que nos puede incorporar, sino también por las ramificaciones que permiten llegar a un mayor número de jugadores en Gipuzkoa", apuntó Urrejola, en tanto que Ayarza no detecta fuga de chavales de clubes convenidos navarros (Txantrea, Pamplona, Oberena, Tudelano y Falcesino) a Osasuna. "Siempre se ha comunicado al Athletic, como así lo dice el convenio, si alguno que interesa a otro club del Estado se iba a marchar, y se ha ido si no era considerado para entrar en Lezama", sentenció el adjunto a la dirección deportiva.