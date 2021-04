Juanjo Lusa: "Espero que sea la noche de Oyarzabal"

El periodista Juanjo Lusa (Irun, 1964), encargado de retransmitir en Onda Vasca Gipuzkoa la gran final de Copa entre el Athletic y la Real Sociedad, vivirá en La Cartuja un partido para la historia que encara con "muy buenas sensaciones", aunque resalta que "habrá que salir al campo con mucha concentración y espero una final muy igualada y peleada". "Creo que la Real va a llegar bien al recuperar jugadores importantes y estar completando una temporada muy buena jugando muy bien al fútbol con una propuesta muy atractiva", subraya asimismo el irundarra, quien agrega que "en ese sentido, el equipo va a estar muy puesto en esta final, si bien el Athletic se muestra mucho más competitivo que antes con Marcelino y haber ganado la Supercopa le puede dar un plus de confianza".

Sabedor por experiencia de que "en los derbis nunca hay favoritos", Lusa entiende que "mejor equipo y plantilla, sobre todo, de medio campo hacia delante, creo que tiene la Real, que ha competido de manera notable en Europa y está quinto en LaLiga sacando muchos puntos al Athletic, que también es cierto que tiene una estructura muy sólida y sabe defenderse muy bien siendo muy competitivo. Dicho esto, en una final y a partido único las cosas se igualan mucho y cualquier detalle puede cambiarlo todo". "El que gane saldrá muy reforzado al ganar el título ante el vecino, mientras que el que pierda deberá asumir el golpe", indica la voz del equipo donostiarra en Onda Vasca Gipuzkoa, convencido de que la Real debe ser "fiel a su estilo, aunque al ser una final quizás deba ser algo más precavida".

"Me parece que tanto el cuerpo técnico, como los jugadores han aprendido de algunos partidos que han salido mal al ir demasiado a pecho descubierto a por el rival desde el primer minuto", añade al respecto Lusa, quien apuesta por un futbolista txuri-urdin como hombre de la final: "Espero que sea la noche de Mikel Oyarzabal, nuestra joya de la corona, la perla de la Real y la última gran estrella que ha salido de la cantera. Destacaría también a dos jugadores muy importantes como Silva y Monreal por el peso que tienen en el equipo y por su experiencia, porque la Real tiene un equipo muy joven y contar con futbolistas de este tipo en una final es muy importante".

La experiencia de los jugadores del Athletic en afrontar finales, no en vano, tampoco pasa desapercibida para Lusa, a quien le parece "clave" vigilar de cerca a Iker Muniain y no dar "ni medio metro" a Raúl García. En el plano personal y profesional, al igual que su homólogo José Manuel Monje, subraya que "estaré a tope". "Como reto profesional es un momento importante y lo viviré, con el deseo y con la ilusión de que la Copa venga a Donostia, con toda la intensidad que requiere un partido de estas características". El gol que diera el título a la Real "lo he visualizado muchas veces y espero que se cumpla lo que he soñado, porque me haría muchísima ilusión narrar ese gol que quedaría para la historia".

La ausencia de aficionados en La Cartuja, no obstante, es "una auténtica pena, porque es muy difícil que se dé una final entre Athletic y Real y hubiera sido una fiesta vasca espectacular, por lo que echaré mucho de menos a la gente".

APUESTA POR LA REAL

El de Irun, así las cosas, procede a emitir su pronóstico para DEIA: "Apuesto por el 1-2 para la Real y no me importa que sea remontando o no; lo importante es ganar el título", afirma Lusa, quien recuerda que hace 34 años que el cuadro donostiarra no se proclama campeón en el torneo del K.O. y espera vivir en primera persona la reconquista de un título con el que sueña toda la parroquia txuri-urdin. Lo mismo sucede con la afición rojiblanca, que afronta con máxima ilusión una final que también ilusiona sobremanera a Monje, a quien el periodista irundarra no desaprovecha la ocasión para enviar un mensaje: "Le deseo que la retransmisión vaya bien y que el trabajo salga bien, pero le recordaría que el Athletic tiene otra final de Copa 14 días después y que esta la gane la Real".