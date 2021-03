Original vídeo de un coleccionista y sus 300 camisetas del Athletic

Confiesa sin ningún pudor ser un friqui con alma rojiblanca, pero no le importa. Julen Rodríguez es enfermero de profesión en el hospital de Basurto de Bilbao y su afición desde que era un adolescente es la de coleccionar camisetas de jugadores, principalmente de su equipo, el Athletic. "Llevo muchos años y es una pasión. Soy athleticzale hasta la médula y hace muchos años empecé a comprar camisetas. Ahora tengo un montón", relata. El hobby de Julen se ha hecho tan grande que ahora acumula al menos 300 camisetas del club rojiblanco y otras tantas de otros equipos. "Puedo tener unas 600 o más", dice.



Hace unas semanas, mientras estaba revisando todas las prendas se le ocurrió la idea de montar un vídeo con la letra de la canción One Club Men, del grupo Orsai. En el montaje utiliza la serigrafía y con los nombres de los jugadores ha dado forma al montaje con la canción que se han hecho viral como hilo conductor: "La canción de Orsai me encanta y me pareció que podía hacer algo bonito con mis camisetas y los nombres de los jugadores", explica.



El montaje del vídeo me lo ha hecho una amiga, pero encajar las letras me ha llevado unas 16 horas", cuenta. Para dar a conocer el vídeo y también su afición por coleccionar camisetas, Julen se ha creado la cuenta de Instagram, @athletic1898mw. Es allí desde donde ya se puede ir viendo la diferente equipación del club rojiblanco y el montaje que ha ideado: "El vídeo se puede ver en mi cuenta de Instagram que poco a poco lo voy vistiendo con fotos que me ha sacado mi hijo de las diferentes camisetas que tengo", apunta el enfermero.





ORGANIZAR EVENTOS SOLIDARIOS

El forofo athleticzale asegura sentirse feliz con este montaje en el que aparecen muchas de sus joyas: "Ha quedado muy chulo y a la gente que lo está viendo le está gustando mucho. Mis amigos lo están pasando por WhatsApp", lanza orgulloso.Con su cuenta de Instagram activa y con este vídeo quiere dar a conocer su colección y ofrecer sus camisetas para"El único requisito es que las camisetas estén bien cuidadas y seguras. Me encantaría poder contribuir para organizar una exposición con fines benéficos y ayudar así a quien lo necesite", asegura.Julen tiene las camisetas guardadas en un trastero como auténticas joyas, bien dobladas en cajas y clasificadas por temporadas.Para recopilar esta colección a lo largo de tantos años, Julen ha dedicado no solo tiempo sino también dinero. "Todos los meses voy ahorrando mi dinerito para ir completando la colección", afirma.Y añade:. Para conseguirlos, además de en las tiendas oficiales del club, Julen se recorre todas las páginas de segunda mano existentes. El aficionado athleticzale presume de tener casi todas las camisetas de los jugadores del Athletic desde el año 85. "Me falta uno de Liga 89-99. Espero que a partir de ahora con la cuenta de Instagram se me pueda abrir una nueva puerta para ampliar la colección".: "En una ocasión, en una consulta de rehabilitación, la fisioterapeuta que me atendía resultó tener una camiseta que yo no tenía y me la regaló", recuerda.A Julen no le importa que le llamen friqui, de hecho sus hijos lo hacen con cariño. A este enfermero que trabaja en la planta de oncología de Basurto esta afición le da muchas alegrías, pero eso sí, según explica, no tantas como los triunfos que acumulada su Athletic del alma. "Ya les he dicho a mis hijos que esta colección es intocable. Incluso cuando ya no esté mis herederos lo tendrán que conservar y si no es así les he amenazado con que el peso de la justicia caerá cobre ellos", concluye entre risas.