El Athletic muere en la orilla

No ha llegado la sexta victoria seguida del Athletic. La racha triunfal de los de Marcelino García Toral es ya una anécdota. Lejos de la intensidad de otras citas, los rojiblancos no han podido puntuar en el Camp Nou. El Barcelona se ha cobrado la revancha de la final de la Supercopa con lo justo. Tras un primer acto en el que los blaugranas han sido netamente superiores y en el que Messi ha abierto el marcador, los leones han recuperado sensaciones tras el descanso. No han tardado en empatar gracias a un gol en propia puerta de Alba, pero Griezmann, que parece tener cogida la medida a los bilbainos, ha acabado por decantar la balanza. Una lástima, ya que el Barça hace tiempo que no es el equipo temible e inexpugnable.

Con las miradas puestas en Leo Messi tras la filtración de su millonario contrato (decir, por ejemplo, que gana en una temporada bastante más que toda la plantilla del Athletic junta), el argentino no ha defraudado. El Athletic no ha estado tan intenso como en otras citas y los jugadores del Barcelona han llevado la voz cantante. No ha tardado en aparecer el argentino. Primero, en un mano a mano ante Simón que el portero rojiblanco ha repelido con la rodilla sobre el césped tras tapar el espacio. Pero al cuarto de hora de juego, el de Murgia no ha podido hacer nada ante la falta lanzada por el deportista mejor pagado del mundo. Aunque Yeray ha intentado retroceder desde la barrera para despejar el preciso lanzamiento de Messi, no había nada que hacer. Simón ha hecho la estatua y el central se ha dado un buen golpe con el palo. Otra cosa es si la infracción que ha señalado Mateu Lahoz ha sido tal. Vencedor ha tocado a Messi levemente y el culé se ha caído. El colegiado valenciano no ha dudado en pitar.

Por delante en el marcador, el Barça ha continuado dominando la posesión y tocando sin grandes apuros. Los de Marcelino no han estado cómodos en ningún momento y Ter Stegen ha sido un espectador de lujo. Solo un lanzamiento manso de Yuri ha probado al portero alemán.

CAMBIO DE REGISTRO



Tras el paso por los vestuarios se ha visto a otro Athletic. Más intenso en la presión y dinámico, el conjunto bilbaino no ha tardado en igualar la contienda. Alba ha intentado taponar un remate de De Marcos y el lateral culé la ha metido donde no quería. Han sido los mejores momentos de los de Marcelino, aunque se ha echado en falta algo más de presencia de Iñaki Williams. El delantero no ha aprovechado su tremenda zancada para poner en apuros a la defensa local y le ha faltado algo de decisión para rematar un gran servicio de Yuri que se ha paseado por el área pequeña de Ter Stegen.

Entretanto, Simón ha sostenido al equipo con varias intervenciones de mérito. Recordar la gran mano que ha sacado en el remate de Pjanic de cabeza a bocajarro. Todo lo contrario que Griezmann. Parece que el francés tiene la medida cogida al Athletic. A sus dos goles en la final de la Supercopa ha sumado el tanto de la victoria del Barça. Sin romper el fuera de juego, el galo ha rematado a placer el buen servicio desde la banda derecha de Mingueza.

Lo ha seguido intentando sin éxito el Athletic, que se marcha de la ciudad condal con un regusto amargo, porque el Barcelona tampoco es que haya sido el de las grandes noches. Ahora toca pensar en el encuentro del jueves ante el Betis en el Benito Villamarín, donde hay un billete en juego para las semifinales de la Copa.